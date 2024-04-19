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Beşiktaş'ta Umut Meraş MKE Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda son olarak Umut Meraş'ın MKE Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 18:01 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 18:08
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Beşiktaş'ta Umut Meraş MKE Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta, MKE Ankaragücü maçı öncesi flaş gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılarda son olarak Umut Meraş'ın eşinin doğumu nedeniyle kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

Umut Meraş'ın yerine Emrecan Terzi kadroya dahil edildi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbolcumuz Umut Meraş, doğum yapmak üzere hastaneye kaldırılan eşi Merve Meraş'ın yanında olmak için teknik heyetimizin bilgisi ve izni dahilinde takımımızın MKE Ankaragücü maçı için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı kamptan ayrılmıştır.

Umut Meraş'ın kamptan ayrılmasının ardından sol uyluk üst bölgesinde (adduktor) yüksek risk saptanan futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi, kendisinin talebi, teknik ekibimizin de uygun görmesiyle MKE Ankaragücü maçının kadrosuna dahil olmuştur.

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