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Hasan Arat'tan taknik direktör açıklaması

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Hasan Arat, gündemdeki iddialara ve teknik direktör ile ilgili soruya cevap verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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Hasan Arat'tan taknik direktör açıklaması

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Hasan Arat, gündemdeki iddialara ve teknik direktör ile ilgili soruya cevap verdi.

%50 YERLi %50 YABANCI

Başkan Hasan Arat yaptığı açıklamada, "Yerli ve yabancı alternatiflerimiz var. Kırılgan bir dönemdeyiz ve hassas davranacağımızı bilmenizi istiyorum'' dedi. Hasan Arat ayrıca, ''Kupayı kazandıktan sonra bazı şeyleri paylaşacağım. Yerli ve yabancı hoca ihtimali yüzde 50 - 50" ifadelerini kullandı.

YABANCI 'VAR' İSTİYORUZ

İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Süper Lig'de geride kalan hafta 3 karşılaşmada gerçekleştirilen yabancı VAR uygulamasını Türkiye Kupası maçlarında da talep edeceklerini söyledi. Bazı lig maçlarında VAR koltuğunda yabancı hakemlerin oturmasıyla ilgili Yücel, Türkiye Kupası'nda da benzer uygulamanın olmasını istediklerini vurgulayarak, "Yönetimi olarak Türkiye Kupası'na odaklandık. Kesinlikle yabancı VAR talebimiz olacaktır. Bu hafta Beşiktaş maçına atanmadı, şaşırmadık. Demek ki federasyonumuz Beşiktaş maçlarını önemsemiyor" diye konuştu. Yücel, yabancı hakemlerin performansıyla ilgili de, "Çok daha sağlıklı yönetildi maçlar. İnsanların içi rahat, psikolojisi rahat. Tabii ki hakem arkadaşlar hata yapabilirler ama insanların aklında şüphe kalmadı. Bu bile Türk futbolu açısından büyük bir ilerleme ve büyük bir fayda" yorumunu yaptı

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