Spor yazarları Beşiktaş - Samsunspor maçını değerlendirdi!

Beşiktaş teknik direktörü için dün geceki canlı yayında "Bu hocayı hemen gönderin. Yerine sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'yi getirin. Yoksa yönetimi de yakar" dedim. Ve hemen ardından söylediklerim gerçekleşti... Ayrıca ben geçen haftalarda "Bu Musrati neden oynamıyor" demiştim. Başkan Hasan Arat, bunun üzerine kulüp doktoruna sormuş ve oyuncunun bir sakatlığının bulunmadığını, sadece teknik bir kararla forma verilmediğini öğrenmiş... Ve teknik olarak Fernando Santos'a yönetim kapıyı gösterdi!.. Aklın yolu bir...