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Spor yazarları Beşiktaş - Samsunspor maçını değerlendirdi!

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Süper Lig'de 32. hafta maçında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından spor yazarları karşılaşmayı ve Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş yönetimini değerlendirdi. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 08:59
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Spor yazarları Beşiktaş - Samsunspor maçını değerlendirdi!

ERMAN TOROĞLU: AKLIN YOLU BİR
Klasik Beşiktaş… Maça gelen bu kadar vefakar seyirciye yazık. Helal olsun seyirciye. Fazla bir şey görmeyeceğini bile bile para verip tribüne geliyorlar. İşte taraftar demek bu demek.Mücadele başlıyor, Beşiktaş biraz kımıldıyor. Sonra bakıyorsunuz yine geçen haftalardaki gibi bir gol atıyorlar ama ilk yarı bittiğinde rakibin iki net pozisyonunu Beşiktaş kalecisi Mert Günok çıkartıyor. Zaten devre arasında yorum yapıyoruz ve ikinci yarı gol olur, Beşiktaş atarsa bitirir diyoruz. Yoksa Samsunspor her an gol atabilir. Nitekin ikinci yarı Samsunspor golü atıyor.


Spor yazarları Beşiktaş - Samsunspor maçını değerlendirdi!

Maç 1-1'e geldikten sonra bile Beşiktaş rakibine tepki gösteremiyor. Ona baskı uygulayamıyor, onu ezemiyor.
Oyuncu değişikliklerinden sonra bile yine çok fazla görüntü yok. Ben bu yazıyı yazdığımda dakika 86'ydı ve maç 1-1'di. Güzel bir lig maçı mı oldu? Hayır. Çok güzel hareketler mi seyrettik? Hayır. Çok klasik hareketler, keçiboynuzu gibi bir maç. Çiğne çiğne ağzında kalan tat bir iki damla.


Spor yazarları Beşiktaş - Samsunspor maçını değerlendirdi!

Beşiktaş teknik direktörü için dün geceki canlı yayında "Bu hocayı hemen gönderin. Yerine sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'yi getirin. Yoksa yönetimi de yakar" dedim. Ve hemen ardından söylediklerim gerçekleşti... Ayrıca ben geçen haftalarda "Bu Musrati neden oynamıyor" demiştim. Başkan Hasan Arat, bunun üzerine kulüp doktoruna sormuş ve oyuncunun bir sakatlığının bulunmadığını, sadece teknik bir kararla forma verilmediğini öğrenmiş... Ve teknik olarak Fernando Santos'a yönetim kapıyı gösterdi!.. Aklın yolu bir...

Spor yazarları Beşiktaş - Samsunspor maçını değerlendirdi!

TURGAY DEMİR: ANLADIĞI GÜN GİTTİ

Daha önce Kasımpaşa-Konya, sonra Beşiktaş-Samsun maçlarını izleyince futbola gerçek anlamda Yapay zeka müdahalesinin şart olduğunu anladım. Kim, nasıl yapar bilmiyorum ama birileri 90 dakika boyunca, kaybedilen zamanı, yerde yatan oyuncuların çaldıkları süreyi, bu sebeple kesilen atakları hesaplayıp, kötü futbol katsayısıyla çarpıp maçın "gerçek" sonucunu açıklayacak bir sistem bulmalı, kurmalı!


Spor yazarları Beşiktaş - Samsunspor maçını değerlendirdi!

En küçük bir temasta yere düşen kalkmıyor, oynamak, tempo yapmak isteyen takımın vay haline… Beşiktaş'ın ligde bir iddiası yok zaten haftalardır galibiyete hasret. Öne geçtikten sonra da tempo yapmaya çalışmış, daha çok topla oynamış, daha iyi paslaşmış, futbolu güzelleştirmek için gayret sarfetmiş. Buna karşılık Samsunsporlu oyuncuların faul dışında yaptıkları tek şey kendilerini yere atmak. Hakem de FIFA'nın tavsiyesine uyup oynayanı kollamak yerine oynamayının tuzaklarına düştü, düştü durdu! Yazık, günah bu futbola. Oysa Marcus Gidsol'la birlikte farklılaşan bir Samsunspor vardı ve harika bir maç izleyebilirdik. İzin vermediler!

Spor yazarları Beşiktaş - Samsunspor maçını değerlendirdi!

Beşiktaş'ta Muci, Semih, Rashica, Muleka'yı ilk kez on birde, birlikte seyrettik. Olması gereken bu. Ghezzal'la kuracağın oyunu bu çabuk oyuncularla renklendireceksin.

Spor yazarları Beşiktaş - Samsunspor maçını değerlendirdi!

Atılan gol, diğer pozisyonlarda Semih ve Muci'nin ikili oyunları, harikaydı. Bu ikili varken, ne Tosun Paşa'nın, ne de taraftarın gönlünden kovduğu Aboubakar'ın bu saatten sonra Kartal'a faydası olmaz. Santos, 10 yıl öncesinin, İnsigne, Merten, Hamşik, Jorginho, Zielinski'li Napoli'sinin maçlarını izlerse bizi çok iyi anlar diyorduk. Sonunda anladı. Anladığı gün de gitti. Çünkü çok geç anladı.

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