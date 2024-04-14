Spor yazarları Beşiktaş - Samsunspor maçını değerlendirdi!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Süper Lig'de 32. hafta maçında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından spor yazarları karşılaşmayı ve Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş yönetimini değerlendirdi. BJK SPOR HABERLERİ
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Maç 1-1'e geldikten sonra bile Beşiktaş rakibine tepki gösteremiyor. Ona baskı uygulayamıyor, onu ezemiyor.
TURGAY DEMİR: ANLADIĞI GÜN GİTTİ
Daha önce Kasımpaşa-Konya, sonra Beşiktaş-Samsun maçlarını izleyince futbola gerçek anlamda Yapay zeka müdahalesinin şart olduğunu anladım. Kim, nasıl yapar bilmiyorum ama birileri 90 dakika boyunca, kaybedilen zamanı, yerde yatan oyuncuların çaldıkları süreyi, bu sebeple kesilen atakları hesaplayıp, kötü futbol katsayısıyla çarpıp maçın "gerçek" sonucunu açıklayacak bir sistem bulmalı, kurmalı!
En küçük bir temasta yere düşen kalkmıyor, oynamak, tempo yapmak isteyen takımın vay haline… Beşiktaş'ın ligde bir iddiası yok zaten haftalardır galibiyete hasret. Öne geçtikten sonra da tempo yapmaya çalışmış, daha çok topla oynamış, daha iyi paslaşmış, futbolu güzelleştirmek için gayret sarfetmiş. Buna karşılık Samsunsporlu oyuncuların faul dışında yaptıkları tek şey kendilerini yere atmak. Hakem de FIFA'nın tavsiyesine uyup oynayanı kollamak yerine oynamayının tuzaklarına düştü, düştü durdu! Yazık, günah bu futbola. Oysa Marcus Gidsol'la birlikte farklılaşan bir Samsunspor vardı ve harika bir maç izleyebilirdik. İzin vermediler!
Beşiktaş'ta Muci, Semih, Rashica, Muleka'yı ilk kez on birde, birlikte seyrettik. Olması gereken bu. Ghezzal'la kuracağın oyunu bu çabuk oyuncularla renklendireceksin.
Atılan gol, diğer pozisyonlarda Semih ve Muci'nin ikili oyunları, harikaydı. Bu ikili varken, ne Tosun Paşa'nın, ne de taraftarın gönlünden kovduğu Aboubakar'ın bu saatten sonra Kartal'a faydası olmaz. Santos, 10 yıl öncesinin, İnsigne, Merten, Hamşik, Jorginho, Zielinski'li Napoli'sinin maçlarını izlerse bizi çok iyi anlar diyorduk. Sonunda anladı. Anladığı gün de gitti. Çünkü çok geç anladı.
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