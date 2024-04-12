Beşiktaş'ta Schick harekatı! Kartal Çek yıldız için bastıyor

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu sezon gol bölgelerinde yaşanan sıkıntı ve Aboubakar ile Cenk Tosun'un da durumlarının netlik kazanmaması nedeniyle kaliteli bir forvet arayan yönetim rotasını Almanya'ya çevirdi. Beşiktaşlı yetkililer bu sezonun parlayan takımı Bayer Leverkusen'in üç forvetinden biri olan Patrik Schick'i gündemine aldı. 1.91 boyundaki santrfor için sezon bitmeden Alman kulübünün yetkilileriyle bir görüşme yapılacağı ifade edildi.

SEZON BİTMEDEN GÖRÜŞÜLECEK

Belçika basını, Beşiktaş'ın Leverkusen'in yıldız oyuncusunu kadrosuna katmak için büyük bir uğraş içinde olduğunu yazdı. Alman ekibinin yaz transfer döneminde oyuncu ile yollarını ayırmak istediği belirtilen haberde, Beşiktaş'ın Schick'i kiralamayı düşündüğü aktarıldı. 1.91 boyundaki santrfor için sezon bitmeden Alman kulübünün yetkilileriyle bir görüşme yapılacağı belirtildi. Çek santrfor, Alman ekibinin forması ile toplamda çıktığı 112 karşılaşmada 52 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

Profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 273 resmi maça çıkan Çek forvet, rakip fileleri 93 kez havalandırırken, 22 de asist yaptı ve toplamda 115 gole doğrudan katkı sağladı. Patrik Schick, Milli takım formasıyla da 37 maçta 18 gol atmayı başardı.

Bu sezon Leverkusen forması ile Bundesliga'da 14 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Schick, bu sezon forma giydiği maçların 8'inde ilk 11'de sahaya çıktı.