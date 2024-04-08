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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Chamberlain'in performansı beğenildi! Santos şans verecek

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönmeye hazırlanan Alex Oxlade Chamberlain, İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında süre aldı. Yıldız ismin performansı beğenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2024 Pazartesi 12:12
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Chamberlain'in performansı beğenildi! Santos şans verecek

Beşiktaş önceki gün Ümraniye'de İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanırken, Alex Oxlade Chamberlain ilk 11'de yer aldı. Karşılaşmada 62 dakika sahada kalan 30 yaşındaki İngiliz futbolcu orta sahadaki performansıyla beğeni topladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Chamberlain'in performansı beğenildi! Santos şans verecek

Alanyaspor'la 21 Aralık'ta oynanan lig karşılaşmasında adalesinden ağır biçimde sakatlanan Chamberlain'in sezonu kapattığı iddia edilmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Chamberlain'in performansı beğenildi! Santos şans verecek

Tedavi ve rehabilitasyon süreci için daha sonra ülkesine dönen İngiliz oyuncu burada yoğun şekilde çalıştı ve yaklaşık 3,5 ay sonra sahalara dönüş yaptı. Siyah-beyazlı idareciler ve teknik heyet, Chamberlain'in güçlü ve karakterli bir futbolcu olduğunun altını çizdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Chamberlain'in performansı beğenildi! Santos şans verecek

Milliyet'te yer alan habere göre deneyimli futbolcu, İstanbulspor maçında orta sahadaki enerjisi ve isabetli paslarıyla olumlu puan topladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Chamberlain'in performansı beğenildi! Santos şans verecek

Teknik Direktör Fernando Santos'un kalan maçlarda Chamberlain'e zaman zaman şans vereceği aktarıldı. Bu sezon 22 resmi maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen İngiliz oyuncu, Başakşehir ile oynanan son maçta kadroya girse de süre alamamıştı.

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