BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Chamberlain'in performansı beğenildi! Santos şans verecek

Tedavi ve rehabilitasyon süreci için daha sonra ülkesine dönen İngiliz oyuncu burada yoğun şekilde çalıştı ve yaklaşık 3,5 ay sonra sahalara dönüş yaptı. Siyah-beyazlı idareciler ve teknik heyet, Chamberlain'in güçlü ve karakterli bir futbolcu olduğunun altını çizdi.