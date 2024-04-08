BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Chamberlain'in performansı beğenildi! Santos şans verecek
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönmeye hazırlanan Alex Oxlade Chamberlain, İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında süre aldı. Yıldız ismin performansı beğenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Milliyet'te yer alan habere göre deneyimli futbolcu, İstanbulspor maçında orta sahadaki enerjisi ve isabetli paslarıyla olumlu puan topladı.
Teknik Direktör Fernando Santos'un kalan maçlarda Chamberlain'e zaman zaman şans vereceği aktarıldı. Bu sezon 22 resmi maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen İngiliz oyuncu, Başakşehir ile oynanan son maçta kadroya girse de süre alamamıştı.
DİĞER