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Beşiktaş Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 18:31
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Beşiktaş Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 1 Nisan Pazartesi günü saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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