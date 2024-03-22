Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan paylaşılamıyor! Ezeli rakipler istiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan paylaşılamıyor! Ezeli rakipler istiyor

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'la henüz sözleşme uzatmayan tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan, siyah-beyazlıların ezeli rakiplerinin radarına girdi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 10:30 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 10:31
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan paylaşılamıyor! Ezeli rakipler istiyor

Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan, daha şimdiden transferin gözdesi haline geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan paylaşılamıyor! Ezeli rakipler istiyor

Siyah-beyazlı yönetimin yeni sezonda Fernando Santos'un aksine devam etmeye pek yanaşmadığı Salih için devreye giren takımlar oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan paylaşılamıyor! Ezeli rakipler istiyor

Sabah'ta yer alan habere göre kulübün ezeli rakiplerinden ikisinin 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temas kurduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan paylaşılamıyor! Ezeli rakipler istiyor

Beşiktaş ile sözleşmesi iki ay sonra sona erecek olan Salih Uçan'ın da yönetimin tutumu nedeniyle tekliflere kapıyı açtığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan paylaşılamıyor! Ezeli rakipler istiyor

Bu sezon 31 karşılaşmada görev alan Salih Uçan, bu müsabakalarda 4 gol atarken 5 de asist yaptı.

DİĞER
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın 16 yıllık eşi güzelliğiyle büyüledi! İşte yakışıklı oyuncu Barış Kılıç'ın eşi...
CHP'deki kara parada soruşturma derinleşti! Onur Öksel ifadeye geldi gözler Canan Kaftancıoğlu'nda: Ekrem İmamoğlu tedirgin
Arda Güler bombası! 50 milyon euro...
Mertens'ten Oliveira'ya 'abi' tavsiyesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta Aboubakar krizi! Öyle bir şey istedi ki...
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Eski Beşiktaşlı imzayı atıyor
AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI 2024 | AJet'te yurt dışı biletleri 1 Dolar - 1 Euro
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 22 MART | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 22 Mart rakamları
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jokic şov yaptı Nuggets kazandı! Jokic şov yaptı Nuggets kazandı! 10:40
G.Saray efsane başkanlardan Özhan Canaydın'ı andı G.Saray efsane başkanlardan Özhan Canaydın'ı andı 10:31
Salih Uçan paylaşılamıyor! Ezeli rakipler devrede Salih Uçan paylaşılamıyor! Ezeli rakipler devrede 10:30
Flaş Icardi sözleri! "Avrupa'da nefes aldırmazlar" Flaş Icardi sözleri! "Avrupa'da nefes aldırmazlar" 10:16
Beşiktaş'ta Aboubakar krizi! Öyle bir şey istedi ki... Beşiktaş'ta Aboubakar krizi! Öyle bir şey istedi ki... 10:09
Bir talibi daha çıktı! Bonucci yolcu Bir talibi daha çıktı! Bonucci yolcu 10:08
Daha Eski
Ümit Milli Takım maçı saat kaçta? Ümit Milli Takım maçı saat kaçta? 10:08
Icardi'ye transfer kancası! Talipleri artıyor Icardi'ye transfer kancası! Talipleri artıyor 09:48
Ferdi'ye komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı Ferdi'ye komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı 01:06
F.Bahçe ve G.Saray devleri solladı! F.Bahçe ve G.Saray devleri solladı! 01:06
A. Efes evinde kazandı! A. Efes evinde kazandı! 01:06
F.Bahçe'ye 3 müjde birden! F.Bahçe'ye 3 müjde birden! 01:06