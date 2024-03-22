BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan paylaşılamıyor! Ezeli rakipler istiyor
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'la henüz sözleşme uzatmayan tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan, siyah-beyazlıların ezeli rakiplerinin radarına girdi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
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Beşiktaş ile sözleşmesi iki ay sonra sona erecek olan Salih Uçan'ın da yönetimin tutumu nedeniyle tekliflere kapıyı açtığı belirtildi.
Bu sezon 31 karşılaşmada görev alan Salih Uçan, bu müsabakalarda 4 gol atarken 5 de asist yaptı.
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