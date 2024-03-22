Beşiktaş Fahri Kerem Ay ile profesyonel sözleşme imzaladı!

Beşiktaş Kulübü, genç oyuncu Fahri Kerem Ay ile 2025-2026 sezonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde profesyonel sözleşmeye imza atan Fahri Kerem Ay'a Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba eşlik etti.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

2019 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde sürdüren Fahri Kerem Ay ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı.

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolcumuz Fahri Kerem Ay'a başarılar diledi.

Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fahri Kerem Ay'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.