BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos'un yerine Qurbanov sürprizi!
Son dakika Beşiktaş haberleri... Bu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'a, Fernando Santos da çare olamadı. Portekizli hocanın yerine Qurban Qurbanov ismi gündeme geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 30 hafta sonunda topladığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor.
DİĞER