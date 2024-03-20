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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos'un yerine Qurbanov sürprizi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Bu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'a, Fernando Santos da çare olamadı. Portekizli hocanın yerine Qurban Qurbanov ismi gündeme geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 08:52
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos'un yerine Qurbanov sürprizi!

Beşiktaş'ta Fernando Santos'la yolların ayrılması, bazı yöneticiler tarafından dillendirilmeye başlansa da Portekizli hocanın sezonu tamamlaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos'un yerine Qurbanov sürprizi!

Yeni sezonda Santos'un gönderileceği kesinlik kazanmasa da siyah-beyazlı idareciler, liste çalışmasına başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos'un yerine Qurbanov sürprizi!

Sabah'ta yer alan habere göre Azerbaycan ekibi Karabağ ile ligde lider olan, Avrupa Ligi'nde ise Leverkusen'e kök söktürse de son 16 turunda elenen Qurban Qurbanov'un, listede olduğu öğrenildi.

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