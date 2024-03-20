BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos'un yerine Qurbanov sürprizi!

Beşiktaş'ta Fernando Santos'la yolların ayrılması, bazı yöneticiler tarafından dillendirilmeye başlansa da Portekizli hocanın sezonu tamamlaması bekleniyor.

Sabah'ta yer alan habere göre Azerbaycan ekibi Karabağ ile ligde lider olan, Avrupa Ligi'nde ise Leverkusen'e kök söktürse de son 16 turunda elenen Qurban Qurbanov'un, listede olduğu öğrenildi.