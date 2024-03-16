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Beşiktaş'ın golcüleri geçmişini arıyor! Son 4 yılın...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Bu sezon ligde istikrarsız bir grafik çizen Beşiktaş'ın forvet hattı da geçtiğimiz yılların bir hayli gerisinde kaldı. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 10:47
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Beşiktaş'ın golcüleri geçmişini arıyor! Son 4 yılın...

Ligde bu sezon şampiyonluk yarışına haftalar öncesinde havlu atan Beşiktaş'ta forvetlerin performansı, geçtiğimiz döneme göre yüzde 50 geriledi.

Beşiktaş'ın golcüleri geçmişini arıyor! Son 4 yılın...

Sabah'ta yer alan habere göre Şenol Güneş sonrası göreve gelen Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'ın ardından Fernando Santos da buna çare olamadı.

Beşiktaş'ın golcüleri geçmişini arıyor! Son 4 yılın...

Sezonun 4'te 3'ü geçmesine rağmen Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar ligde sadece 20 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın golcüleri geçmişini arıyor! Son 4 yılın...

Siyah-beyazlıların forvet hattı, kalan 9 haftada performanslarının üstüne çıkamazlarsa son 4 yılın en kötü istatistiğine imza atacak.

Beşiktaş'ın golcüleri geçmişini arıyor! Son 4 yılın...

GEÇEN SEZON COŞTULAR

Geçtiğimiz dönemlerde bu bölgede daha verimli bir grafik çizen Beşiktaş'ın 2020-21 sezonunda Aboubakar, Güven, Cenk, Larin dörtlüsü 179 şutta 38 gol attı.

Beşiktaş'ın golcüleri geçmişini arıyor! Son 4 yılın...

Sonraki dönem Batshuayi, Kenan, Güven, Larin kaleyi 226 kez yoklarken ağları 29 defa sarsmıştı. 2022-23'te ise Aboubakar, Cenk, Kenan, Muleka, Weghorstlu santrfor hattı; 228 şutta 41 gol bulmuştu.

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