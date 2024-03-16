Beşiktaş'ın golcüleri geçmişini arıyor! Son 4 yılın...

Ligde bu sezon şampiyonluk yarışına haftalar öncesinde havlu atan Beşiktaş'ta forvetlerin performansı, geçtiğimiz döneme göre yüzde 50 geriledi.

Sabah'ta yer alan habere göre Şenol Güneş sonrası göreve gelen Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'ın ardından Fernando Santos da buna çare olamadı.