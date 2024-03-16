Beşiktaş'ın golcüleri geçmişini arıyor! Son 4 yılın...
Son dakika Beşiktaş haberleri... Bu sezon ligde istikrarsız bir grafik çizen Beşiktaş'ın forvet hattı da geçtiğimiz yılların bir hayli gerisinde kaldı. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
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Siyah-beyazlıların forvet hattı, kalan 9 haftada performanslarının üstüne çıkamazlarsa son 4 yılın en kötü istatistiğine imza atacak.
GEÇEN SEZON COŞTULAR
Geçtiğimiz dönemlerde bu bölgede daha verimli bir grafik çizen Beşiktaş'ın 2020-21 sezonunda Aboubakar, Güven, Cenk, Larin dörtlüsü 179 şutta 38 gol attı.
Sonraki dönem Batshuayi, Kenan, Güven, Larin kaleyi 226 kez yoklarken ağları 29 defa sarsmıştı. 2022-23'te ise Aboubakar, Cenk, Kenan, Muleka, Weghorstlu santrfor hattı; 228 şutta 41 gol bulmuştu.
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