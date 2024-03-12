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Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta kapanış maçında Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibine 2-0'lık skorla mağlup olurken spor yazarları bu mücadeleyi değerlendirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 08:55 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 08:56
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Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta kapanış maçında Beşiktaş kritik maçta Gaziantep FK'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. Spor yazarları bu mücadele sonrası dikkat çeken sözlere yer verdiler.

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

TURGAY DEMİR - TAPU VE SANTOSU

Başkan Hasan Arat, Beşiktaş'ın tapu zengini olduğunu ve fakat maalesef neredeyse tüm gayrimenkullerin birilerine peşkeş çekildiğini kibarca söyledi hatırlarsanız. Çok haklı!.. Komik kira sözleşmeleriyle yakmışlar Beşiktaş'ı… Öbür taraftan Santos'u görevde tutmak da bana göre benzer derecede büyük bir hata.

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Sözleriyle mi yapıyor bunu, yoksa hareketleriyle mi bilemiyorum ama takım hayalet gibi! Hakemlerin her temasa faul çaldığı ve yerlisi yabancısı futbolcuların da bunu bilerek sıkıştıkları ya da yoruldukları anda yere yatıp zaman kazandıkları dünyanın en garip ligindeyiz.

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Yani tempo yapmak zaten bu kadar zorken Beşiktaş kendi işini daha bir zora sokmak için yeteneksizliğin dibine vuruyor adeta. Yardımlaşma sıfır, pas almak için açı ve alan değiştiren hak getire, ikili mücadelelerde ya bir adım geride kalıyorlar ya da ters taraflarına dönüp rakibi kaçırıyorlar. İyi oyunun bir sınırı var, biyolojik sınırlar…

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Cenk başta bazı oyuncuları izledikçe anladım ki beceriksizlik biyolojik sınır bile tanımıyor. Bir takım bu kadar kötü olamaz diyorsunuz ve her hafta daha kötüsünü izliyorsunuz. Pas yok, şutlar dağlara taşlara, yahu penaltıyı atın hiç değilse… O da yok!.. Pes! Gaziantep yeni teknik direktörü Selçuk İnan'la derli toplu oynadı ve hak ederek kazandı.

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Beşiktaş koca maçın sadece 25 dakikasında Ghezzal, Aboubakar oyuna girdikten sonra bir şeyler yapmaya çalıştı bir de 2-0'dan sonra can havliyle saldırdı. Kaçan penaltı, ardından Abuobukar'ın kaleciye nişanladığı şut derken üç puan uçtu gitti, oysa beklenti Kartal'ın puanı kapıp uçmasıydı!

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

SİNAN VARDAR - YAKIŞMADI!

Son maçlarda Beşiktaş oyuna çok yavaş başlıyor. Sonuçta bu kadar ağırdan alarak başladığı bir oyunda tam hücuma çıkarken yaptığı defansif bir hatayla kalesinde golü gördü. Bu sezon maalesef Beşiktaş adına uzun zamandır görmediğimiz bir şeyi daha görmüş olduk. Maalesef erken gol yeme hastalığını G.Antep karşısında da sürdürdü.

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Gol sonrasında oyunu dengeleyip biraz daha topu kontrolünde tutmaya çalıştı ama Beşiktaş orta sahası sanki yaratıcılığını kaybetmiş gibi. Orta saha da bu kadar kontrolün kaybedildiği oyunda, kanatlardan yapılmaya çalışılan birkaç atakta Semih'in de ileride tek başına yapacağı bir şey kalmadı. Maalesef bugün saha içerisinde "Evet, şu oyuncu çok iyiydi" diyebileceğimiz bir isim göremedik.

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Ligde oldukça kötü bir dönemden geçen Gaziantep, yeni teknik direktörü Selçuk İnan'la birlikte 3 puanı alarak ligde kalmak için ümitlendi. Beşiktaş ise yine tatsız futbolu ile sahada varlık göstermeyen Cenk, Abuobakar gibi oyunculardan tamamen kurtulmalı ve gerekirse bu haftadan itibaren altyapıdan oyuncularıyla oynamalı. Bu transfer hikayesini de bitirmek lazım. En son teklif yapılmalı. Kabul edecekse edecek, etmeyecekse kendi bilir.

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Çünkü transfer işini kafasından atmadığı sürece Cenk de kendisini futbola veremiyor. Penaltıyı da kalecinin kucağına atıp söylediklerimi haklı çıkardı.

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Beşiktaş'ın en büyük problemlerinden biri top rakibe geçtiği anda rakibe yüklenip topu almaya çalışmıyor. Geriye düştüğünde reaksiyon vermeyen bir takım görüntüsünde. Valla haftalardır aynı şeyler devam ediyor. Rakip sahada baskı kurmuyor. Buna çözüm bulacak olan da Fernando Santos.

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