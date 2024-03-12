Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Yani tempo yapmak zaten bu kadar zorken Beşiktaş kendi işini daha bir zora sokmak için yeteneksizliğin dibine vuruyor adeta. Yardımlaşma sıfır, pas almak için açı ve alan değiştiren hak getire, ikili mücadelelerde ya bir adım geride kalıyorlar ya da ters taraflarına dönüp rakibi kaçırıyorlar. İyi oyunun bir sınırı var, biyolojik sınırlar…

Cenk başta bazı oyuncuları izledikçe anladım ki beceriksizlik biyolojik sınır bile tanımıyor. Bir takım bu kadar kötü olamaz diyorsunuz ve her hafta daha kötüsünü izliyorsunuz. Pas yok, şutlar dağlara taşlara, yahu penaltıyı atın hiç değilse… O da yok!.. Pes! Gaziantep yeni teknik direktörü Selçuk İnan'la derli toplu oynadı ve hak ederek kazandı.