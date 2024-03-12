Haberler Beşiktaş 3 büyükler yarışa girdi! Renato Sanches...| Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

3 büyükler yarışa girdi! Renato Sanches...| Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberleri... Adı bir süredir ülkemizde Beşiktaş ile anılan Renato Sanches transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Portekizli oyuncu için Fenerbahçe ve Galatasaray'da devreye girdi. İşte haberin detayları... BJK FB GS HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 10:43
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TRANSFER HABERİ: 3 büyükler yarışa girdi! Renato Sanches...| Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Portekiz futbolunun son dönemdeki en önemli futbolcularından biri olan Renato Sanches'in geleceği netlik kazandı.

TRANSFER HABERİ: 3 büyükler yarışa girdi! Renato Sanches...| Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kulübü Paris Saint-Germain'de gözden düşen ve bu nedenle İtalyan ekibi Roma'ya kiralanan yıldız oyuncu, sezon sonunda Fransa'ya geri dönecek.

TRANSFER HABERİ: 3 büyükler yarışa girdi! Renato Sanches...| Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Roma kulübünün Renato Sanches'in satın alma opsiyonunu kullanmayacağı netleşti. Yıldız futbolcunun sıradaki durağı ise belli oluyor.

TRANSFER HABERİ: 3 büyükler yarışa girdi! Renato Sanches...| Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

BEDAVAYA RENATO SANCHES BOMBASI

Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre, Renato Sanches cephesinde yaşanan sürpriz gelişme resmen duyuruldu.

TRANSFER HABERİ: 3 büyükler yarışa girdi! Renato Sanches...| Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Gelen bilgilere göre Portekizli orta saha, Roma'da bekleneni veremedi ve bu sebeple sezonun sona ermesiyle birlikte Paris Saint-Germain'e geri dönecek.

TRANSFER HABERİ: 3 büyükler yarışa girdi! Renato Sanches...| Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ancak Fransız kulübünün onun üzerini çoktan çizdiği ve kesin olarak takımda düşünülmediği de ifade edildi. İtalya'da çıkan haberlerin detayında, PSG'nin oyuncudan kurtulmak adına gelecek yaz hiçbir bonservis bedeli talep etmeyeceği ve Şeyh Al Khelaifi'nin oyuncunun bedavaya ayrılmasına izin vereceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: 3 büyükler yarışa girdi! Renato Sanches...| Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

FERNANDO SANTOS'UN HAYALİ!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Portekiz Milli Takımı'ndan da öğrencisi olan Renato Sanches'i çok istiyor. Ara transfer döneminde de adı sık sık siyah beyazlılarla anılan 26 yaşındaki oyuncu, mali şartlar sebebiyle Beşiktaş'a imza atamadı.

TRANSFER HABERİ: 3 büyükler yarışa girdi! Renato Sanches...| Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

PSG'nin sezon sonu için aldığı bu karar ise bütün mali engelleri ortadan kaldırmış gibi görünüyor.

TRANSFER HABERİ: 3 büyükler yarışa girdi! Renato Sanches...| Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yakın zamanda başta Beşiktaş olmak üzere Fenerbahçe ve Galatasaray arasında, Renato Sanches için büyük bir transfer rekabeti yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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