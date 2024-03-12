3 büyükler yarışa girdi! Renato Sanches...| Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika spor haberleri... Adı bir süredir ülkemizde Beşiktaş ile anılan Renato Sanches transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Portekizli oyuncu için Fenerbahçe ve Galatasaray'da devreye girdi. İşte haberin detayları... BJK FB GS HABERLERİ
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BEDAVAYA RENATO SANCHES BOMBASI
Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre, Renato Sanches cephesinde yaşanan sürpriz gelişme resmen duyuruldu.
Gelen bilgilere göre Portekizli orta saha, Roma'da bekleneni veremedi ve bu sebeple sezonun sona ermesiyle birlikte Paris Saint-Germain'e geri dönecek.
Ancak Fransız kulübünün onun üzerini çoktan çizdiği ve kesin olarak takımda düşünülmediği de ifade edildi. İtalya'da çıkan haberlerin detayında, PSG'nin oyuncudan kurtulmak adına gelecek yaz hiçbir bonservis bedeli talep etmeyeceği ve Şeyh Al Khelaifi'nin oyuncunun bedavaya ayrılmasına izin vereceği aktarıldı.
FERNANDO SANTOS'UN HAYALİ!
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Portekiz Milli Takımı'ndan da öğrencisi olan Renato Sanches'i çok istiyor. Ara transfer döneminde de adı sık sık siyah beyazlılarla anılan 26 yaşındaki oyuncu, mali şartlar sebebiyle Beşiktaş'a imza atamadı.
PSG'nin sezon sonu için aldığı bu karar ise bütün mali engelleri ortadan kaldırmış gibi görünüyor.
Yakın zamanda başta Beşiktaş olmak üzere Fenerbahçe ve Galatasaray arasında, Renato Sanches için büyük bir transfer rekabeti yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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