3 büyükler yarışa girdi! Renato Sanches...| Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Gelen bilgilere göre Portekizli orta saha, Roma'da bekleneni veremedi ve bu sebeple sezonun sona ermesiyle birlikte Paris Saint-Germain'e geri dönecek.

Ancak Fransız kulübünün onun üzerini çoktan çizdiği ve kesin olarak takımda düşünülmediği de ifade edildi. İtalya'da çıkan haberlerin detayında, PSG'nin oyuncudan kurtulmak adına gelecek yaz hiçbir bonservis bedeli talep etmeyeceği ve Şeyh Al Khelaifi'nin oyuncunun bedavaya ayrılmasına izin vereceği aktarıldı.