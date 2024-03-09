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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın durumu yılan hikayesine döndü!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar'ın durumu büyük merak konusu haline gelirken futbolcuyla ilgili olarak son yaşanan o gelişme taraftarları hayrete düşürdü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 09:21
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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın durumu yılan hikayesine döndü!

Beşiktaş bu sezon Trendyol Süper Ligi 3. sırada tamamlamak ve diğer yandan Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyonlukla tamamlamayı hedefliyor.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın durumu yılan hikayesine döndü!

Siyah-beyazlılar bu anlamda devre arasında kadrosuna önemli yıldızları takviye etmişti. Beşiktaş'ta takıma katılan oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncular da gündemi meşgul ediyor.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın durumu yılan hikayesine döndü!

Bu anlamda takımdaki durumu büyük bir belirsizlik haline gelen isimlerden birisi de Vincent Aboubakar oldu.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın durumu yılan hikayesine döndü!

Siyah-beyazlı taraftarların kendisinden çok şey beklediği Kamerunlu oyuncu bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin bir hayli altında kaldı.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın durumu yılan hikayesine döndü!

Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen, ardından Santos tarafından çok az süre verilen Kamerunlu oyuncunun Samet Aybaba'dan bir görüşme talep ettiği ancak henüz olumlu yanıt almadığı belirtildi.

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