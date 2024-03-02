7 Kartal siftah yapacak!

Siyah-beyazlı takımın sezon başından beri geniş kadrosunda yer alan Demir Ege Tıknaz, Semih Kılıçsoy ve Serkan Emrecan Terzi, görev verilmesi halinde ilk kez derbide forma giyecek. Ocak ayında Beşiktaş'a transfer olan Jonas Svensson, Joe Worrall, Al-Musrati ve Ernest Muçi de Fernando Santos'un kadro tercihine göre siyah-beyazlı takım adına ilk kez ezeli rakibi Galatasaray'a karşı maça çıkacak.

RASHICA İKİNCİ KEZ

Beşiktaş'ın Kosovalı yıldız ismi Milot Rashica, teknik direktörünün görev vermesi halinde ikinci kez Galatasaray'a karşı oynayacak. 2023 yazında Norwich City'den Beşiktaş'a transfer olan Rashica, teknik direktör Santos'un görev vermesi durumunda eski takımı Galatasaray'a karşı ikinci kez forma giyecek. Rashica geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 30 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandırdı.