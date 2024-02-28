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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Rej Manaj hamlesi! Rekor bonservis...

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar bu sezon Sivasspor formasıyla fark yaratan isim olan Rey Manaj için devreye girdi. İşte haberin detayları... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Rej Manaj hamlesi! Rekor bonservis...

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan ve özellikle forvet hattını yenilemek isteyen Beşiktaş, Sivasspor'da harikalar yaratan Rej Manaj'ı listesine aldı.

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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Rej Manaj hamlesi! Rekor bonservis...

Siyah beyazlıların yaz transfer döneminde Aboubakar ve Cenk Tosun'la yollarını ayıracağı ligi bilen bir oyuncu olduğu için de Arnavut yıldıza yöneldiği belirtildi. Beşiktaş'ın 27 yaşındaki santrfor için ise Sivas'a 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yapacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Rej Manaj hamlesi! Rekor bonservis...

BU SEZON 18 GOL ATTI

Menajerler aracılığıyla bu durumun Sivas'a aktarıldığı ve teknik direktör Uygun'un da bu sebepten dolayı 'Rej Manaj için 15 milyon euro istiyoruz' yönünde açıklama yaptığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Rej Manaj hamlesi! Rekor bonservis...

Bu sezon Süper Lig'de 26 maça çıkan ve 18 gol atan Arnavut yıldız, 23 Şubat 2023'te Watford'dan ayrıldıktan sonra kulüp bulamamış ve ağustos ayında Sivas'a imza atmıştı. Sivas, bedelsiz olarak aldığı Manaj'dan ciddi para kazanabilir.

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