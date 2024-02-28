BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Rej Manaj hamlesi! Rekor bonservis...
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar bu sezon Sivasspor formasıyla fark yaratan isim olan Rey Manaj için devreye girdi. İşte haberin detayları... BJK SPOR HABERLERİ
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu sezon Süper Lig'de 26 maça çıkan ve 18 gol atan Arnavut yıldız, 23 Şubat 2023'te Watford'dan ayrıldıktan sonra kulüp bulamamış ve ağustos ayında Sivas'a imza atmıştı. Sivas, bedelsiz olarak aldığı Manaj'dan ciddi para kazanabilir.
DİĞER