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BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası final heyecanı, Beşiktaş - Konyaspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, Ali Şansalan'ın düdüğüyle başlayacak. Siyah-beyazlıların kadroda rotasyon yapacağı tahmin edilirken Aboubakar, Svensson ve Joe Worrall'ın ilk 11'de yer alması bekleniyor. Peki Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 10:20 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 10:40
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BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Tecrübeli Portekizli teknik adamın derbi sebebiyle kadroda rotasyona gideceği öğrenilirken kaşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Aboubakar, Svensson ve Joe Worrall'ın ilk 11'de yer alacağı tahmin ediliyor. Peki Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Konyaspor maçı 28 Şubat Çarşamba günü saat 20.45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

👉BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE👈

BEŞİKTAŞ - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Omar, Worral, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Muci, Cenk, Aboubakar

Tümosan Konyaspor: Slowik, Oğuz, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Soner, Nzonzi, Prip, Oğulcan, Ndao, Cikalleshi

KADRODA REVİZYON

Teknik direktör Fernando Santos'un oyuncularından hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisini akıllarından çıkarmalarını ve Konyaspor maçına odaklanmalarını istediği belirtildi. Tüm planlarını turu geçmek için yapan siyah-beyazlılarda Portekizli teknik adamın derbiyi düşünerek kadroda rotasyon yapacağı belirtildi. Santos'un Vincent Aboubakar, Svensson ve Joe Worrall'ı bugün ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.

ASpor CANLI YAYIN

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