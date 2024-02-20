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TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca bombası! Beşiktaş'a dönüyor

Son dakika spor haberi: Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve performansıyla adından söz ettiren Brezilyalı yıldızın Türkiye'ye dönüş hazırlığında olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 12:53
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TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca bombası! Beşiktaş'a dönüyor

Kariyeri boyunca oynadığı her takımda iz bırakmayı başaran Anderson Talisca, bir dönem Süper Lig'e de damga vurmuştu.

TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca bombası! Beşiktaş'a dönüyor

Beşiktaş formasıyla taraftarlarına kalbine kazınan Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı ekipte önemli başarılar da elde etti.

TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca bombası! Beşiktaş'a dönüyor

Süper Lig'de 2016/17 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Talisca, kariyerine Suudi Arabistan'da devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca bombası! Beşiktaş'a dönüyor

Her transfer döneminde Süper Lig devlerinin radarına giren Talisca'nın geleceği hakkında da flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca bombası! Beşiktaş'a dönüyor

Bu sezon Al-Nassr ile 23 resmi maçta forma giyen 30 yaşındaki yıldız isim, 20 gol ve 4 asistle oynuyor.

TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca bombası! Beşiktaş'a dönüyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Süper Lig devi, yaz aylarında Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca bombası! Beşiktaş'a dönüyor

BREZİLYA BASINI DUYURDU

Türkiye Gazetesi'nin Brezilya basınından aktardığı habere göre Anderson Talisca, yeniden Süper Lig'e dönecek.

TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca bombası! Beşiktaş'a dönüyor

2026 yılında Al-Nassr ile sözleşmesi bitecek olan Talisca, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'e yeniden imza atacak.

TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca bombası! Beşiktaş'a dönüyor

Beşiktaş'ta Hasan Arat yönetiminin taraftara hediyesi olması beklenen Talisca'nın sezon sonunda Arabistan'dan ayrılacağı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca bombası! Beşiktaş'a dönüyor

Talisca'nın Suudi Arabistan'dan ayrılmasının ardından ise Beşiktaş ile görüşeceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca bombası! Beşiktaş'a dönüyor

Beşiktaş ile toplamda 80 resmi maçta oynayan Brezilyalı yıldız, bu maçlarda 37 gol ve 14 asistle oynamıştı.

TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca bombası! Beşiktaş'a dönüyor

Türkiye'de Süper Lig şampiyonluğu da yaşayan Talisca, sezon başında da Beşiktaş'ın radarına girmişti.

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