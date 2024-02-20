TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca bombası! Beşiktaş'a dönüyor
Son dakika spor haberi: Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve performansıyla adından söz ettiren Brezilyalı yıldızın Türkiye'ye dönüş hazırlığında olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
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Her transfer döneminde Süper Lig devlerinin radarına giren Talisca'nın geleceği hakkında da flaş bir iddia ortaya atıldı.
Bu sezon Al-Nassr ile 23 resmi maçta forma giyen 30 yaşındaki yıldız isim, 20 gol ve 4 asistle oynuyor.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Süper Lig devi, yaz aylarında Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor.
BREZİLYA BASINI DUYURDU
Türkiye Gazetesi'nin Brezilya basınından aktardığı habere göre Anderson Talisca, yeniden Süper Lig'e dönecek.
2026 yılında Al-Nassr ile sözleşmesi bitecek olan Talisca, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'e yeniden imza atacak.
Beşiktaş'ta Hasan Arat yönetiminin taraftara hediyesi olması beklenen Talisca'nın sezon sonunda Arabistan'dan ayrılacağı iddia edildi.
Talisca'nın Suudi Arabistan'dan ayrılmasının ardından ise Beşiktaş ile görüşeceği belirtildi.
Beşiktaş ile toplamda 80 resmi maçta oynayan Brezilyalı yıldız, bu maçlarda 37 gol ve 14 asistle oynamıştı.
Türkiye'de Süper Lig şampiyonluğu da yaşayan Talisca, sezon başında da Beşiktaş'ın radarına girmişti.
Ancak oyuncunun yüksek maaşı, Beşiktaş'ın bu transferi tamamlamasına engel oldu.
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