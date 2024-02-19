Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Konyaspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı saat kaçta?

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Konyaspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş, Konyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Beşiktaş, 5 eksikle kritik maçta çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 17:55 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 18:10
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Konyaspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı saat kaçta?

Beşiktaş - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Konyaspor maçı 19 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

📈 TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU 👈

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Worrall, Masuaku, Musrati, Fernandes, Muci, Muleka, Semih, Aboubakar.

Tümosan Konyaspor: Slovik, Ahmet, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Cicaldau, Soner, Ethemi, Prip, Cikalleshi.

46. RANDEVU

Beşiktaş ile Konyaspor bugün 46. defa karşı karşıya gelecekler. Önceki 45 randevuda Kartal 25 galibiyet elde etti. Yeşil-beyazlılar ise sahadan 6 defa 3 puana uzandı. 14 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş 84 defa fileleri havalandırdı. Konyaspor'un 43 golü bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk devresindeki maçı 2-0 Kartal kazanmıştı.

FERNANDO SANTOS'TAN MUCI'YE VUR EMRİ!

Beşiktaş'ın yeni transferi Muci'ye, Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos'tan yeni görev geldi. Fernando Santos, Konyaspor müsabakasında Muci'ye uzaktan şutlarla gol aramasını söyledi. Santos 23 yaşındaki futbolcunun şut yeteneklerinden faydalanmak için böyle bir karar aldı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Kartal'da Konyaspor karşılaşması öncesinde 5 futbolcu yok. Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Alex-Oxlade Chamberlain, Tayfur Bingöl, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu kadroda yer almayacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Survivor'da birbirlerine girmişlerdi! Sahra'nın Nagihan'a ne dediği ortaya çıktı... Canlı yayında açıkladı
Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev bir araya geldi! Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı!
G.Saray'dan scout transferi! Buruk hayran kaldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan sürpriz kiralama teklifi!
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı!
EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
MİLYONLARCA ÇALIŞAN BU HABERİ BEKLİYOR | Mesai saatleri kısalacak mı? Haftalık çalışma saatleri
PİŞİ PİZZA TARİFİ | Pişi pizza nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
VakıfBank'ın rakibi A. Carraro Imoco! VakıfBank'ın rakibi A. Carraro Imoco! 17:15
Bonservis bedellleri açıklandı! İşte o liste Bonservis bedellleri açıklandı! İşte o liste 17:15
İtalyanlar duyurdu! 3 talip birden İtalyanlar duyurdu! 3 talip birden 17:01
Bandırma 3 puanı tek golle aldı! Bandırma 3 puanı tek golle aldı! 16:11
Beşiktaş'tan sürpriz kiralama teklifi! Beşiktaş'tan sürpriz kiralama teklifi! 16:03
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! 15:57
Daha Eski
Beşiktaş'ta Chamberlain gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş'ta Chamberlain gerçeği ortaya çıktı! 15:54
Wanda Nara'dan Icardi'ye sürpriz kutlama! Wanda Nara'dan Icardi'ye sürpriz kutlama! 15:44
Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? 15:22
Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman? 14:59
Kulüpler Birliği'nden e-bilet açıklaması! Kulüpler Birliği'nden e-bilet açıklaması! 14:51
F.Bahçe'nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti! F.Bahçe'nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti! 14:50