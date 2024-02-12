Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Tayfur Bingöl gelişmesi! Sahalara dönüş tarihleri...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Transferin son günlerinde Ernest Muçi ve Al-Musrati takviyeleriyle ses getiren Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Tayfur Bingöl'den gelen haberler can sıkmıştı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan iki ismin sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Siyah-beyazlılar, Tayfur'un ise uyluk iç adalesinde (adduktor longus) kanama ve tam kat yırtık meydana geldiğini duyurdu.
Öte yandan Rachid Ghezzal ve Tayfur Bingol'ün sahalara dönüş tarihi de netleşti.
TAYFUR 2 AY YOK
Sabah'ta yer alan habere göre; Tayfur, 2 ay sahalardan uzak kalacak.
GHEZZAL'IN TEDAVİSİ 2 HAFTA SÜRECEK
Sakatlığı bulunan bir diğer isim olan Ghezzal'ın tedavisi ise 2 hafta sürecek.
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