Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Tayfur Bingöl gelişmesi! Sahalara dönüş tarihleri...

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Tayfur Bingöl gelişmesi! Sahalara dönüş tarihleri...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Transferin son günlerinde Ernest Muçi ve Al-Musrati takviyeleriyle ses getiren Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Tayfur Bingöl'den gelen haberler can sıkmıştı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan iki ismin sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 11:54
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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Tayfur Bingöl gelişmesi! Sahalara dönüş tarihleri...

Zirve yarışından bir hayli uzak kalan Beşiktaş'ta yaşanan sakatlıklar moralleri bozdu.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Tayfur Bingöl gelişmesi! Sahalara dönüş tarihleri...

Bu sezon sakatlıklardan oldukça başı ağrıyan siyah-beyazlılarda son olarak Rachid Ghezzal ve Tayfur Bingöl sakatlandı.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Tayfur Bingöl gelişmesi! Sahalara dönüş tarihleri...

Beşiktaş, Kayserispor maçı öncesi Ghezzal'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Tayfur Bingöl gelişmesi! Sahalara dönüş tarihleri...

Siyah-beyazlılar, Tayfur'un ise uyluk iç adalesinde (adduktor longus) kanama ve tam kat yırtık meydana geldiğini duyurdu.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Tayfur Bingöl gelişmesi! Sahalara dönüş tarihleri...

Öte yandan Rachid Ghezzal ve Tayfur Bingol'ün sahalara dönüş tarihi de netleşti.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Tayfur Bingöl gelişmesi! Sahalara dönüş tarihleri...

TAYFUR 2 AY YOK

Sabah'ta yer alan habere göre; Tayfur, 2 ay sahalardan uzak kalacak.

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