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Beşiktaş'ın Mondihome Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 25. haftasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşacağı mücadelenin kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 15:03 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 15:16
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Beşiktaş'ın Mondihome Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 25. haftasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşacağı mücadelenin kamp kadrosu belli oldu.

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KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ!

Beşiktaş: "Antalyaspor mücadelesinin ardından uyluk iç adale grubunda ağrı hissetmesi nedeni ile yapılan risk analizinde yaralanma açısından yüksek risk saptanan Milot Rashica ve sol uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) gerilme ve ödem olan Rachid Ghezzal ile sahaya dönüş süreçleri devam eden Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Jonas Svensson ve Yakup Arda Kılıç Mondihome Kayserispor maçı kadrosuna dahil edilmediler."

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