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Beşiktaş haberleri: Insigne ve Grujic hamlesi yarıda kaldı! Transfer neden gerçekleşmedi?

Son dakika spor haberleri: Transferin son gününde Muci ve Al-Musrati'yi kadrosuna katan Beşiktaş'ta bazı isimlerin transferi ise askıda kaldı. Siyah-beyazlılar bu süreçte Fernando Santos'un da istediği Insigne ve Grujic hamlelerinden sonuç alamadı. İşte haberin detayları... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 09:29
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Beşiktaş haberleri: Insigne ve Grujic hamlesi yarıda kaldı! Transfer neden gerçekleşmedi?

Beşiktaş, iki yıldız için son gün yoklaması çekti. Transferler gerçekleşmedi.

Beşiktaş haberleri: Insigne ve Grujic hamlesi yarıda kaldı! Transfer neden gerçekleşmedi?

Beşiktaş yönetimi, transferin son günde Lorenzo Insigne ve Marko Grujic için temaslarda bulundu.

Beşiktaş haberleri: Insigne ve Grujic hamlesi yarıda kaldı! Transfer neden gerçekleşmedi?

Takvim'de yer alan haberde siyah-beyazlılar, iki yıldız ile maddi şartları uyuşmadığı için anlaşamadı.

Beşiktaş haberleri: Insigne ve Grujic hamlesi yarıda kaldı! Transfer neden gerçekleşmedi?

Kartal'ın sezon sonunda iki yıldız için yeni bir girişim daha yapacağı iddia edildi. 32 yaşındaki İtalyan yıldız Insigne'nin Toronto ile
olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Beşiktaş haberleri: Insigne ve Grujic hamlesi yarıda kaldı! Transfer neden gerçekleşmedi?

Sırp ön libero Marko Grujic'in de Portekiz ekibi Porto ile sözleşmesi 2026'da bitiyor.

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