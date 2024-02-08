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Fernando Santos: Zor bir maç olacak

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, müsabaka öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte Portekizli çalıştırıcının açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 20:33 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 20:47
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Fernando Santos: Zor bir maç olacak

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, müsabaka öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli çalıştırıcının açıklamaları...

"Zor bir maç olacak. Antalyaspor organize bir takım. Kupa maçı, lig maçı gibi değil. Bizim hedefimiz kupayı kazanmak, geçen hafta kazandık ve bu moralle buradan turla dönmeyi hedefliyoruz."

"Svensson sakatlandığı için bizimle değil, sağlık ekibimiz ilgileniyor. Her oyuncumuz bizim için değerli, en kısa sürede dönmesini umuyoruz."

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