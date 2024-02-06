TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan çilek oeprasyonu! Listede 3 yıldız var...
Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u 2-0'la geçen Beşiktaş, transferde gaza bastı. Siyah-beyazlılar ilk olarak İngiliz stoper Joe Worrall'ı kadrosuna kattı. Beşiktaş yönetimi şimdi ise adeta çilek transferlerini yöneldi ve listesine 3 yıldızı birden aldı. İşte adaylar... BJK SPOR HABERLERİ
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Yönetimin, orta sahaya takviye yapmak için bonservisi PSG'de olan ve Roma'da kiralık olarak forma giyen Renato Sanches'i ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.
Porto'nun Sırp orta saha oyuncusunu ilk etapta kiralamaya sıcak bakmadığı ancak Avrupa'da transfer tahtasının kapanmasıyla birlikte yumuşadığı ve iki takımın temaslarının yoğunlaştığı belirtildi.
Kartal'ın bir başka hedefi ise Brezilya ekibi Sao Paolo'da forma giyen James Rodriguez... Kartal, Kolombiyalı yıldız Rodriguez'i de kadrosuna katmak istiyor. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek 32 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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