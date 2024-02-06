Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan çilek oeprasyonu! Listede 3 yıldız var...

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan çilek oeprasyonu! Listede 3 yıldız var...

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u 2-0'la geçen Beşiktaş, transferde gaza bastı. Siyah-beyazlılar ilk olarak İngiliz stoper Joe Worrall'ı kadrosuna kattı. Beşiktaş yönetimi şimdi ise adeta çilek transferlerini yöneldi ve listesine 3 yıldızı birden aldı. İşte adaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan çilek oeprasyonu! Listede 3 yıldız var...

Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Stoper transferi için Nottingham Forest'ın kaptanı Joe Worrall ile anlaşmaya varan Siyah- Beyazlılar çilek transferi için yoğun bir mesai harcıyor. Takvim'de yer alan habere göre Kara Kartal, orta sahasını güçlendirmek için birbirinden ünlü yıldızlarla iletişim halinde.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan çilek oeprasyonu! Listede 3 yıldız var...

Yönetimin, orta sahaya takviye yapmak için bonservisi PSG'de olan ve Roma'da kiralık olarak forma giyen Renato Sanches'i ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan çilek oeprasyonu! Listede 3 yıldız var...

26 yaşındaki yıldız oyuncunun PSG ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Beşiktaş'ın orta saha transferi için bir başka hedefi ise, Porto forması giyen Marko Grujic...

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan çilek oeprasyonu! Listede 3 yıldız var...

Porto'nun Sırp orta saha oyuncusunu ilk etapta kiralamaya sıcak bakmadığı ancak Avrupa'da transfer tahtasının kapanmasıyla birlikte yumuşadığı ve iki takımın temaslarının yoğunlaştığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan çilek oeprasyonu! Listede 3 yıldız var...

Kartal'ın bir başka hedefi ise Brezilya ekibi Sao Paolo'da forma giyen James Rodriguez... Kartal, Kolombiyalı yıldız Rodriguez'i de kadrosuna katmak istiyor. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek 32 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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