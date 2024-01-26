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Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak. Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 16:07
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Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması ve taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçı hazırlıklarını 27 Ocak Cumartesi günü saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Beşiktaş, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Sivas'a giderek kampa girecek.

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