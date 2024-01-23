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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Curro Sanchez sürprizi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak İspanya 2. Lig'inde forma terleten 28 yaşındaki sağ kanat Curro Sanchez için resmi teklif yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Curro Sanchez sürprizi!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili İspanyol basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Estadio Deportivo'nun haberine göre; Siyah-Beyazlı takım İspanya 2. Ligi'nde Burgos forması giyen 28 yaşındaki sağ kanat Curro Sanchez için kulübüne resmi teklif yaptı. Haberde "Polonya, Portekiz, Yunanistan, Azerbaycan'ın ardından Türkiye'nin büyük kulübe de onun durumunu sorguladı" ifadeleri kullanıldı. Bu sezon forma giydiği 23 maçta 9 gol atıp, 4 de asist yaparak iyi bir sezon geçiren Curro Sanchez'in takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

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