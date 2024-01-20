TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş defansına Tangocu yıldız!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos önderliğinde takıma katılacak isimler büyük merak konusu olurken defans hattı için gündeme flaş bir isim geldi. İşte detaylar...
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta takımın başına Portekizli teknik direktör Fernando Santos'un geçmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Siyah-beyazlılar yeni teknik direktörü ile Süper Lig'de sezonu üst sıralarda tamamlamak isterken bir yandan Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor.
Bu anlamda Beşiktaş transferde ince eleyip sık dokuyor.
Siyah-beyazlılar defans hattına da takviye yapılacağı bilinirken gündeme flaş bir isim geldi.
Beşiktaş'ta stoper mevki adaylarına bir yenisi daha eklendi. Menajerlerin, savunmasını güçlendirmek için uğraşan siyah-beyazlılara Federico Gattoni'yi önerdiği iddia edildi.
Sevilla'da forma giyen 24 yaşındaki Arjantinli stoperin satın alma opsiyonluk kiralık olarak gelebileceği belirtildi. Gattoni, bu sezon 4 maçta 126 dakika görev aldı, 1 gol attı. Oyuncuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.