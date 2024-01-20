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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş defansına Tangocu yıldız!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos önderliğinde takıma katılacak isimler büyük merak konusu olurken defans hattı için gündeme flaş bir isim geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 10:07
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş defansına Tangocu yıldız!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta takımın başına Portekizli teknik direktör Fernando Santos'un geçmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş defansına Tangocu yıldız!

Siyah-beyazlılar yeni teknik direktörü ile Süper Lig'de sezonu üst sıralarda tamamlamak isterken bir yandan Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş defansına Tangocu yıldız!

Bu anlamda Beşiktaş transferde ince eleyip sık dokuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş defansına Tangocu yıldız!

Siyah-beyazlılar defans hattına da takviye yapılacağı bilinirken gündeme flaş bir isim geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş defansına Tangocu yıldız!

Beşiktaş'ta stoper mevki adaylarına bir yenisi daha eklendi. Menajerlerin, savunmasını güçlendirmek için uğraşan siyah-beyazlılara Federico Gattoni'yi önerdiği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş defansına Tangocu yıldız!

Sevilla'da forma giyen 24 yaşındaki Arjantinli stoperin satın alma opsiyonluk kiralık olarak gelebileceği belirtildi. Gattoni, bu sezon 4 maçta 126 dakika görev aldı, 1 gol attı. Oyuncuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.

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