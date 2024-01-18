TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Valentin Rosier'in Nice'e kiralandığını duyurdu

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık resmileşti. Siyah-beyazlı kulüp, Fransız defans oyuncusu Valentin Rosier'in satın alma opsiyonuyla Nice'e kiralandığını açıkladı.

KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Valentin Rosier'in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda OGC NICE kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre OGC NICE kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2023/2024 sezonu sonuna kadar ücreti OGC NICE kulübü tarafından karşılanacaktır.