TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Valentin Rosier'in Nice'e kiralandığını duyurdu

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık resmileşti. Siyah-beyazlı kulüp, Fransız defans oyuncusu Valentin Rosier'in satın alma opsiyonuyla Nice'e kiralandığını açıkladı.
KAP'a yapılan bildirim şöyle:
Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Valentin Rosier'in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda OGC NICE kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre OGC NICE kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2023/2024 sezonu sonuna kadar ücreti OGC NICE kulübü tarafından karşılanacaktır.
Valentin Rosier, OGC Nice'ye Geçici Transfer Oldu Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle: Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Valentin Rosier'in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda OGC… pic.twitter.com/oj6T9HbpbI— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 18, 2024