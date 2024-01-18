Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Valentin Rosier'in Nice'e kiralandığını duyurdu

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Valentin Rosier'in Nice'e kiralandığını duyurdu

Son dakika Beşiktaş haberleri... Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Beşiktaş, Fransız futbolcusu Valentin Rosier'in satın alma opsiyonuyla Nice'e kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 14:01 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 14:11
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Valentin Rosier'in Nice'e kiralandığını duyurdu

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık resmileşti. Siyah-beyazlı kulüp, Fransız defans oyuncusu Valentin Rosier'in satın alma opsiyonuyla Nice'e kiralandığını açıkladı.

KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Valentin Rosier'in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda OGC NICE kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre OGC NICE kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2023/2024 sezonu sonuna kadar ücreti OGC NICE kulübü tarafından karşılanacaktır.

DİĞER
A SPOR CANLI İZLE 18 Ocak | ZTK Galatasaray-Ümraniyespor / Trabzonspor-Manisa maçı şifresiz A Spor canlı yayın ekranında!
AK Parti 48 ilin adayını bugün açıklayacak! Gözler Başkan Erdoğan'da: Ankara ve İzmir'de kimler aday olacak?
Transferde dur durak bilmiyor! F.Bahçe'den yılın bombası
Krunic transferinden dev gelir!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş Soares transferinde sona yaklaştı!
Yerry Mina sürprizi! Arjantin basını müjdeyi verdi
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 18 Ocak rakamları
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor-G.Saray derbisi için flaş karar! Trabzonspor-G.Saray derbisi için flaş karar! 13:24
Galatasaray - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Galatasaray - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? 13:09
Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Bakasetas açıklaması! Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Bakasetas açıklaması! 12:48
Trabzonspor'dan Onuachu tepkisi! Trabzonspor'dan Onuachu tepkisi! 12:34
Trabzonspor'da flaş ayrılık! Trabzonspor'da flaş ayrılık! 12:32
F.Bahçe'nin yıldızına Hırvatistan'dan sürpriz teklif! F.Bahçe'nin yıldızına Hırvatistan'dan sürpriz teklif! 12:07
Daha Eski
Trabzonspor - Manisa FK maçı saat kaçta? Trabzonspor - Manisa FK maçı saat kaçta? 11:51
Kanarya İsmail Yüksek'in yerine o ismi alacak! Kanarya İsmail Yüksek'in yerine o ismi alacak! 11:48
G.Saray'dan ayrılığa şartlı yeşil ışık! G.Saray'dan ayrılığa şartlı yeşil ışık! 11:36
Şartları zorlayacak! Aslan'dan 10 numara hamle Şartları zorlayacak! Aslan'dan 10 numara hamle 11:03
Sivasspor - Keçiörengücü | CANLI Sivasspor - Keçiörengücü | CANLI 10:58
Fatih Terim Süper Lig'den bir trasnfer daha yapıyor! Fatih Terim Süper Lig'den bir trasnfer daha yapıyor! 10:37