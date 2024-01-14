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Şehitler unutulmadı

Tüpraş Park'ta maç önü saygı duruşu yapıldı. Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı öncesinde şehitlerimiz unutulmadı. Futbolcular ısınmaya, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tişörtleriyle çıktı. Tribünde Türk Bayrağı açıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 06:50
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Şehitler unutulmadı

Beşiktaş'ın Türpaş Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği maç öncesinde Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz unutulmadı. Siyah- beyazlı oyuncular, maç öncesi ısınmaya 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' yazılı tişörtlerle çıktı. Maç seremonisinde saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı okunduğu sırada da kapalı tribünde büyük Türk Bayrağı açıldı. Beşiktaşlı oyuncular, seremoniye 'Milletimizin başı sağ olsun' yazılı pankart ile çıktı. Taraftarlar da "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diyerek şehitlerimizi andı. Beşiktaş Kulübü, maç öncesi müsabaka boyunca stadyumda gol anonsları dışında müzik çalınmayacağını açıklamıştı.

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