Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Valentin Rosier için PAOK'tan sürpriz teklif!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Valentin Rosier için PAOK'tan sürpriz teklif!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın 27 yaşındaki sağ beki Valentin Rosier ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcuya Yunan ekibi PAOK'un talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 20:37
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Valentin Rosier için PAOK'tan sürpriz teklif!

Beşiktaş'ta kadro dışı isimlerden biri olan Valentin Rosier için Yunanistan'dan transfer teklifi geldi.

A Spor'da yer alan habere göre Yunan temsilcisi PAOK, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

PAOK, Valentin Rosier için Beşiktaş'a satın alma opsiyonu da içeren kiralama teklifinde bulundu. Yunan ekibinin yaptığı teklifte satın alma opsiyonunun ise 3.5 milyon Euro olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN CEVABI BEKLENİYOR

Beşiktaş'ın PAOK'tan gelen bu teklife kısa süre içerisinde cevap vermesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 21 maçta süre bulan Valentin Rosier, 2 asist yaptı.

DİĞER
Kardeşlerim’de Ataman Koleji’nde sürpriz etkinlik!
Başkan Erdoğan liderliğinde İstanbul'da kritik güvenlik zirvesi: "Teröristan kurulmasına izin verilmeyecek"
Orel Mangala Galatasaray'a gelecek mi? İşte verilen karar
Rizespor evinde 3 puanı kaptı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş evinde hata yapmadı!
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ - Sancaktepe'de sular ne zaman gelecek? (13 Ocak 2024)
AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN 2024? | ATA AÖF 1. dönem bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?
ESENYURT SU KESİNTİSİ - Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? (13 Ocak 2024)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Orel Mangala Galatasaray'a gelecek mi? İşte verilen karar Orel Mangala Galatasaray'a gelecek mi? İşte verilen karar 20:41
Rosier için Beşiktaş'a sürpriz teklif! Rosier için Beşiktaş'a sürpriz teklif! 20:37
Toroğlu'dan devre arasında flaş eleştiri! Toroğlu'dan devre arasında flaş eleştiri! 20:09
Çağdaş Atan'dan transfer sözleri! Çağdaş Atan'dan transfer sözleri! 19:50
F.Bahçe yıldız oyuncuyu kiraladı! F.Bahçe yıldız oyuncuyu kiraladı! 19:40
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 19:18
Daha Eski
İngiltere'de ilginç protesto! Taraftarlar sahaya daldı İngiltere'de ilginç protesto! Taraftarlar sahaya daldı 19:18
G.Saraylı futbolcudan anlamlı paylaşım! G.Saraylı futbolcudan anlamlı paylaşım! 18:44
Fernando Santos: Taraftardan beklediğim... Fernando Santos: Taraftardan beklediğim... 18:31
F.Bahçe Gaziantep'e geldi! F.Bahçe Gaziantep'e geldi! 18:21
Ç. Rizespor - A. Demirspor | CANLI Ç. Rizespor - A. Demirspor | CANLI 18:15
Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı! Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı! 17:59