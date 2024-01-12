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TRANSFER HABERLERİ | Fernando Santos göreve gelir gelmez Beşiktaş'ta 2 yıldız takımdan gönderiliyor!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda son olarak Fernando Santos'un göreve gelmesinin ardından o 2 yıldız ile kısa süre içerisinde yolların ayrılması gündemde. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 09:42
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TRANSFER HABERLERİ | Fernando Santos göreve gelir gelmez Beşiktaş'ta 2 yıldız takımdan gönderiliyor!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta kısa süre önce teknik adam belirsizliği ortadan kalkmış ve takımın başına Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos getirilmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fernando Santos göreve gelir gelmez Beşiktaş'ta 2 yıldız takımdan gönderiliyor!

Santos'un takımın başına gelmesinin ardından takımda yaşanacak değişim büyük merak konusu haline gelirken yönetim 2 futbolcu için teknik adama olumsuz rapor verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fernando Santos göreve gelir gelmez Beşiktaş'ta 2 yıldız takımdan gönderiliyor!

Milliyet'in haberine göre Beşiktaş Yönetimi, Aboubakar ve Rosier için Fernando Santos'a olumsuz rapor sundu. Svensson transferi ve Semih Kılıçsoy'un ilk 11'e girmesi nedeniyle 2 futbolcunun gönderilme ihtimalleri daha da güçlendi.

TRANSFER HABERLERİ | Fernando Santos göreve gelir gelmez Beşiktaş'ta 2 yıldız takımdan gönderiliyor!

Ghezzal'ın sürpriz bir şekilde affedilmesine karşın siyah-beyazlıların Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Aboubakar ve Rosier'e sıcak bakmadığı bilgisi var.

TRANSFER HABERLERİ | Fernando Santos göreve gelir gelmez Beşiktaş'ta 2 yıldız takımdan gönderiliyor!

Futboldan sorumlu idarecilerin bu kararı almasında kaybedilen Fenerbahçe derbisi sonrası 2 futbolcunun disiplinsiz davranışlarından kaynaklandığı vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fernando Santos göreve gelir gelmez Beşiktaş'ta 2 yıldız takımdan gönderiliyor!

SON KARAR SANTOS'UN!

2 futbolcunun takımdaki geleceği hakkında ise son kararı Fernando Santos karar verecek. Portekizli teknik adam karara uyarsa Rosier ve Aboubakar bonservisiyle birlikte ya da kiralık olarak gönderilecek.

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