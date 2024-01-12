TRANSFER HABERLERİ | Fernando Santos göreve gelir gelmez Beşiktaş'ta 2 yıldız takımdan gönderiliyor!

Milliyet'in haberine göre Beşiktaş Yönetimi, Aboubakar ve Rosier için Fernando Santos'a olumsuz rapor sundu. Svensson transferi ve Semih Kılıçsoy'un ilk 11'e girmesi nedeniyle 2 futbolcunun gönderilme ihtimalleri daha da güçlendi.