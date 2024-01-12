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BEŞİKTAŞ HABERİ: Ve Aboubakar ayrılıyor! Transferde resmi açıklama

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Yeni adresi merak edilen Kamerunlu hücum oyuncusu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Gremio Başkanı Alberto Guerra, Aboubakar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 06:50
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BEŞİKTAŞ HABERİ: Ve Aboubakar ayrılıyor! Transferde resmi açıklama

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden Vincent Aboubakar, Gremio yolunda...

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ve Aboubakar ayrılıyor! Transferde resmi açıklama

Gremio Başkanı Alberto Guerra, GauchaZH web sitesine verdiği röportajda hayalinin Vicent Aboubakar olduğunu doğruladı ve Kamerunlu yıldız için şunları söyledi: "Menajerlerin onu Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra Premier Lig'e götürme planı var"

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ve Aboubakar ayrılıyor! Transferde resmi açıklama

"Bu seviyedeki bir futbolcu için bu tip talepler normal"

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ve Aboubakar ayrılıyor! Transferde resmi açıklama

"Onu çok istiyorum ve bunu Ocak ayında yüksek bir olasılık olarak görüyorum. Oyuncuyu mümkün olduğu kadar çabuk duyurmak istiyoruz."

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ve Aboubakar ayrılıyor! Transferde resmi açıklama

31 yaşındaki Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 105 maçta 59 gol atarken, 14 de asist yaptı.

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