BEŞİKTAŞ HABERİ: Ve Aboubakar ayrılıyor! Transferde resmi açıklama
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Yeni adresi merak edilen Kamerunlu hücum oyuncusu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Gremio Başkanı Alberto Guerra, Aboubakar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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"Onu çok istiyorum ve bunu Ocak ayında yüksek bir olasılık olarak görüyorum. Oyuncuyu mümkün olduğu kadar çabuk duyurmak istiyoruz."
31 yaşındaki Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 105 maçta 59 gol atarken, 14 de asist yaptı.
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