TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan gündem yaratan bir transfer hamlesi geldi. Ocak ayında takımda birçok değişim yaşamaya hazırlanan siyah-beyazlılar, sol bek bölgesini dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek istiyor. Transferde harekete geçen Kara-Kartal, Galatasaray'ın gözdesi Spinazzola için devreye girdi. İşte flaş gelişmelerin detayları...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 15:49 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 15:50
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Kara Kartal'ın tek golü ilk yarının sonunda Semih Kılıçsoy'dan geldi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş ligde oynadığı 18 maçın ardından 29 puan topladı.
Beşiktaş'ın gündeminde birçok sorun bulunuyor.
Yönetim, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.
Birçok isimle görüşen yönetim, son olarak Giovanni van Bronckhorst ile orta yolu bulamadı.
Beşiktaş'ta takımın başına kısa süreliğine Serdar Topraktepe getirildi.
Diğer yandan yönetim, kadro planlamasında büyük bir değişikliğe gitmeye çalışıyor.
Yaz transfer döneminde yapılan transferlerden verim alamayan yönetim, çoğu oyuncuyla yolları ayırmayı planlıyor.
İLK AYRILAN BAILLY
Manchester United'dan Eric Bailly'yi kadrosuna katan Beşiktaş, oyuncuyu kadro dışı bıraktıktan sonra sözleşme feshi için görüşmelere başladı.
Yönetim, oyuncu ile anlaşarak yolları ayırdı.
Bailly'nin yeni durağı daha önce forma giydiği Villarreal oldu.
ONANA YOLCU!
Beşiktaş'ta ikinci ayrılık kapıda.
Lens'ten sezon başında bonservisi alınan Jean Onana'nın yeni adresi belli oldu.
23 yaşındaki ön libero, Marsilya ile anlaştı.
Fransız ekibi, oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralayacak.
Devre arasında önemli takviyeler yapmayı planlayan siyah-beyazlıların listesinde önemli isimler bulunuyor.
Kara Kartal'da birçok ayrılığın yaşanması beklenirken transfer harekatı da sürüyor.
Başkan Hasan Arat, birçok kulüple görüşmelerini sürdürürken flaş bir gelişme yaşandı.
SPINAZOLLA BOMBASI!
Aspor.com.tr'den Ali Genç'in İtalyan basınından derlediği habere göre Beşiktaş, Galatasaray'ın uzun zamandır ilgilendiği Leonardo Spinazolla ile ilgileniyor.
Angelino'nun yerine yıldız bir ismin takviye etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, İtalyan sol beki ocak ayında transfer etmek istiyordu.
Haberde, Beşiktaş'ın da transfer savaşına girdiği iddia edildi.
Ayrıca Spinazzola ile birçok Suudi Arabistan ekibi dışında Atalanta ve Manchester United'ın da olduğu belirtildi.
Spinazolla'nın menajeri, geçtiğimiz günlerde oyuncusunun takımdan ayrılacağını açıklamıştı.
İtalyan oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Roma, tecrübeli futbolcu ile sözleşme görüşmelerinden olumsuz ayrıldı.
Spinazolla bu sezon Roma formasıyla 16 maça çıktı.
Bu mücadelelerde 1 gol ve 3 asist üretti.
İtalyan futbolcunun bonservis değeri 7.5 milyon Euro olarak biliniyor.
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