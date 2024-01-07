Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan gündem yaratan bir transfer hamlesi geldi. Ocak ayında takımda birçok değişim yaşamaya hazırlanan siyah-beyazlılar, sol bek bölgesini dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek istiyor. Transferde harekete geçen Kara-Kartal, Galatasaray'ın gözdesi Spinazzola için devreye girdi. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 15:49 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 15:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

Beşiktaş'ta sıkıntılı süreç devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

Siyah-beyazlı ekip kötü gidişatını durduramadı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı evinde konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

Kara Kartal'ın tek golü ilk yarının sonunda Semih Kılıçsoy'dan geldi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

Bu sonucun ardından Beşiktaş ligde oynadığı 18 maçın ardından 29 puan topladı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

Beşiktaş'ın gündeminde birçok sorun bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

Yönetim, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

Birçok isimle görüşen yönetim, son olarak Giovanni van Bronckhorst ile orta yolu bulamadı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

Beşiktaş'ta takımın başına kısa süreliğine Serdar Topraktepe getirildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

Diğer yandan yönetim, kadro planlamasında büyük bir değişikliğe gitmeye çalışıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

Yaz transfer döneminde yapılan transferlerden verim alamayan yönetim, çoğu oyuncuyla yolları ayırmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

İLK AYRILAN BAILLY

Manchester United'dan Eric Bailly'yi kadrosuna katan Beşiktaş, oyuncuyu kadro dışı bıraktıktan sonra sözleşme feshi için görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

Yönetim, oyuncu ile anlaşarak yolları ayırdı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

Bailly'nin yeni durağı daha önce forma giydiği Villarreal oldu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

ONANA YOLCU!

Beşiktaş'ta ikinci ayrılık kapıda.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

Lens'ten sezon başında bonservisi alınan Jean Onana'nın yeni adresi belli oldu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

23 yaşındaki ön libero, Marsilya ile anlaştı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

Fransız ekibi, oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralayacak.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

Devre arasında önemli takviyeler yapmayı planlayan siyah-beyazlıların listesinde önemli isimler bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

Kara Kartal'da birçok ayrılığın yaşanması beklenirken transfer harekatı da sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

Başkan Hasan Arat, birçok kulüple görüşmelerini sürdürürken flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

SPINAZOLLA BOMBASI!

Aspor.com.tr'den Ali Genç'in İtalyan basınından derlediği habere göre Beşiktaş, Galatasaray'ın uzun zamandır ilgilendiği Leonardo Spinazolla ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

Angelino'nun yerine yıldız bir ismin takviye etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, İtalyan sol beki ocak ayında transfer etmek istiyordu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

Haberde, Beşiktaş'ın da transfer savaşına girdiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

Ayrıca Spinazzola ile birçok Suudi Arabistan ekibi dışında Atalanta ve Manchester United'ın da olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

Spinazolla'nın menajeri, geçtiğimiz günlerde oyuncusunun takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

İtalyan oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

Roma, tecrübeli futbolcu ile sözleşme görüşmelerinden olumsuz ayrıldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

Spinazolla bu sezon Roma formasıyla 16 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazzola çalımı!

Bu mücadelelerde 1 gol ve 3 asist üretti.

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