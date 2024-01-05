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BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta müsabakasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Çıkış arayan Kartal, Tüpraş Stadyumu'nda 3 puan arayacak. Müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 15:53 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 16:10
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BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 5 Ocak Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: MERT, ONUR, NECIP, BAKHTIYOR, EMRECAN, AMIR, SALIH, GEDSON, RASHICA, MULEKA, CENK

KASIMPAŞA: GIANNIOTIS, WINCK, TAYLAN, SADIK, YASIN, GÖKHAN, AYTAÇ, FALL, HAJRADINOVIC, NGOY, COSTA

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Umut Meraş'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ile Daniel Amartey kadroda yer alamayacak. Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmıştı.

İKİ TAKIM ARASINDA 41. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yapacakları maçla Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 40 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 6 kez galibiyete ulaştı. Bu maçlarda Beşiktaş, 85 kez fileleri havalandırdı. Kasımpaşa ise 45 gol kaydetti. Siyah-beyazlılar, geçen sezon oynanan müsabakalardan 2-1 ve 5-2'lik skorlarla galip ayrılmıştı.

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