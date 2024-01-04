Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın yeni yıl bombası! Sevilla'nın yıldızı Kartal olacak

TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın yeni yıl bombası! Sevilla'nın yıldızı Kartal olacak

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: İstediği gibi bir sezon geçiremeyen Beşiktaş'ta yeni yönetim ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Alex Oxlade-Chamberlain'in uzun süreli sakatlığı nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, aradığı ismi İspanya'da buldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 11:44
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın yeni yıl bombası! Sevilla'nın yıldızı Kartal olacak

Zirve yarışından bir hayli uzak kalan Beşiktaş'ta yeni yönetimle birlikte çalışmaları hızlandı.

TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın yeni yıl bombası! Sevilla'nın yıldızı Kartal olacak

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, yeni hocasına kavuşuyor.

TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın yeni yıl bombası! Sevilla'nın yıldızı Kartal olacak

Kara Kartal, son olarak Glasgow Rangers'ı çalıştıran Hollandalı teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst ile anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın yeni yıl bombası! Sevilla'nın yıldızı Kartal olacak

Beşiktaş'ın 48 yaşındaki çalıştırıcıyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın yeni yıl bombası! Sevilla'nın yıldızı Kartal olacak

Van Bronckhorst'un kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın yeni yıl bombası! Sevilla'nın yıldızı Kartal olacak

Teknik direktör sorununu çözen Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.

TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın yeni yıl bombası! Sevilla'nın yıldızı Kartal olacak

Sezon başında yaptığı transferlerle eleştirilen siyah-beyazlılar, sergilenen oyun ve alınan sonuçlarla taraftarını memnun edemedi.

TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın yeni yıl bombası! Sevilla'nın yıldızı Kartal olacak

Durumu tersine çevirmek için kolları sıvayan yeni yönetimin öncelik verdiği konulardan biri de orta saha transferi...

TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın yeni yıl bombası! Sevilla'nın yıldızı Kartal olacak

Beşiktaş'ta sezon başında kadroya katılan Alex Oxlade-Chamberlain, Corendon Alanyaspor ile oynanan mücadelede sakatlık geçirdi.

TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın yeni yıl bombası! Sevilla'nın yıldızı Kartal olacak

İngiliz oyuncunun yapılan tetkikler sonrası sol uyluk arka adalesinde (Biseps Femoris) tam kat yırtık tespit edildiği açıklandı.

TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın yeni yıl bombası! Sevilla'nın yıldızı Kartal olacak

Ameliyat edilen Chamberlain'in sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor.

TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın yeni yıl bombası! Sevilla'nın yıldızı Kartal olacak

Alex Oxlade-Chamberlain yerine takviye yapacak olan Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın yeni yıl bombası! Sevilla'nın yıldızı Kartal olacak

İspanyol basını, siyah-beyazlıların gündemindeki orta sahayı açıkladı.

TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın yeni yıl bombası! Sevilla'nın yıldızı Kartal olacak

CHAMBERLAIN YERİNE TORRES

El Gol'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Sevilla forması giyen Oliver Torres'i gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın yeni yıl bombası! Sevilla'nın yıldızı Kartal olacak

Haberde Torres'in hem 8 hem de 10 numarada oynayabilmesi İspanyol oyuncuyu siyah-beyazlılar için cazip bir seçenek haline getirdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın yeni yıl bombası! Sevilla'nın yıldızı Kartal olacak

Oliver Torres bu sezon Sevilla formasıyla 20 maçta süre aldı.

TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın yeni yıl bombası! Sevilla'nın yıldızı Kartal olacak

29 yaşındaki futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın yeni yıl bombası! Sevilla'nın yıldızı Kartal olacak

Torres'in Sevilla ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta ayrılık! İşte Aboubakar'ın yeni takımı
Kartal ikinci yarıyı K.Paşa maçıyla açıyor!
YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024? | YKS başvurusu ne zaman başlıyor, bitiyor? Geç başvuru ne zaman?
BU CUMA BİM'DE AKTÜEL ÜRÜNLER RÜZGARI | 5 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu
Pendik'te sular ne zaman gelecek? (4 Ocak 2024)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen Şengün'den All-Star açıklaması! Alperen Şengün'den All-Star açıklaması! 12:19
Kocaelispor'dan stoper takviyesi! Kocaelispor'dan stoper takviyesi! 12:13
Kylian Mbappe'den iddialara yanıt! Kylian Mbappe'den iddialara yanıt! 12:09
Djokovic'ten 5 yıl sonra bir ilk! Djokovic'ten 5 yıl sonra bir ilk! 12:06
Kanarya'ya Martial transferinde dişli rakip! Kanarya'ya Martial transferinde dişli rakip! 11:55
Nevzat Kaya: En büyük hedefimiz... Nevzat Kaya: En büyük hedefimiz... 11:54
Daha Eski
İşte Beşiktaş'ın yeni yıl bombası! İşte Beşiktaş'ın yeni yıl bombası! 11:43
Icardi G.Saray'dan ayrılacak mı? İşte verdiği karar Icardi G.Saray'dan ayrılacak mı? İşte verdiği karar 11:41
F.Bahçe'de büyük operasyon! 7 isimle yollar ayrılıyor F.Bahçe'de büyük operasyon! 7 isimle yollar ayrılıyor 11:09
Ziyech'ten G.Saraylıları kızdıracak sözler! Ziyech'ten G.Saraylıları kızdıracak sözler! 10:58
Anadolu Efes Real Madrid'e konuk oluyor! Anadolu Efes Real Madrid'e konuk oluyor! 10:51
Berkay Özcan açıkladı! G.Saray'dan teklif aldı mı? Berkay Özcan açıkladı! G.Saray'dan teklif aldı mı? 10:47