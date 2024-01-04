TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın yeni yıl bombası! Sevilla'nın yıldızı Kartal olacak
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: İstediği gibi bir sezon geçiremeyen Beşiktaş'ta yeni yönetim ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Alex Oxlade-Chamberlain'in uzun süreli sakatlığı nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, aradığı ismi İspanya'da buldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Beşiktaş'ın 48 yaşındaki çalıştırıcıyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Van Bronckhorst'un kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
Teknik direktör sorununu çözen Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.
Sezon başında yaptığı transferlerle eleştirilen siyah-beyazlılar, sergilenen oyun ve alınan sonuçlarla taraftarını memnun edemedi.
Durumu tersine çevirmek için kolları sıvayan yeni yönetimin öncelik verdiği konulardan biri de orta saha transferi...
Beşiktaş'ta sezon başında kadroya katılan Alex Oxlade-Chamberlain, Corendon Alanyaspor ile oynanan mücadelede sakatlık geçirdi.
İngiliz oyuncunun yapılan tetkikler sonrası sol uyluk arka adalesinde (Biseps Femoris) tam kat yırtık tespit edildiği açıklandı.
Ameliyat edilen Chamberlain'in sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor.
Alex Oxlade-Chamberlain yerine takviye yapacak olan Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol basını, siyah-beyazlıların gündemindeki orta sahayı açıkladı.
CHAMBERLAIN YERİNE TORRES
El Gol'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Sevilla forması giyen Oliver Torres'i gündemine aldı.
Haberde Torres'in hem 8 hem de 10 numarada oynayabilmesi İspanyol oyuncuyu siyah-beyazlılar için cazip bir seçenek haline getirdiği belirtildi.
Oliver Torres bu sezon Sevilla formasıyla 20 maçta süre aldı.
29 yaşındaki futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Torres'in Sevilla ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.
Torres'in Sevilla ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.
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