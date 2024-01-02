Panamalı kule

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde savunma oyuncusu Eric Bailly ile yollarını ayıran Beşiktaş, aradığı stoperi Bulgaristan'da buldu. Bulgar basınında yer alan habere göre Beşiktaş'ın, Bulgaristan Ligi (Efbet Liga) ekiplerinden Levski Sofya forması giyen savunma oyuncusu Jose Cordoba ile ilgilendiği belirtildi. Haberde, acil bir stoper arayışında olan siyah-beyazlıların 22 yaşındaki Panamalı savunma oyuncusu için kulübüne 2.5 milyon euro teklif ettiği kaydedildi.

24 MAÇTA 1 ASİST YAPTI

Öte yandan anlaşmanın tamamlanması halinde Jose Cordoba'nın Beşiktaş'tan bir başka takıma transfer olması durumunda Bulgar kulübüne yüzde 5 veya yüzde 10 pay verileceği öğrenildi. Öte yandan Beşiktaş'ın transferi 10 Ocak Çarşamba gününe kadar bitirmeye çalışıldığı ifade edildi. Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden Jose Cordoba, bu sezon forma giydiği 24 karşılaşmada 1 asist kaydetti. 22 yaşındaki futbolcu kariyerinde Independiente, Celta Juvenil A ve Etar gibi kulüplerinin de formalarını giydi.