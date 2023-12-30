Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan ayrılan Eric Bailly'nin yeni takımı belli oldu!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan ayrılan Eric Bailly'nin yeni takımı belli oldu!

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Eric Bailly'nin yeni takımı belli oldu. 29 yaşındaki oyuncunun transferini resmen açıkladılar.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 18:18
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan ayrılan Eric Bailly'nin yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan ayrılan Eric Bailly'nin yeni takımı belli oldu!

Siyah-beyazlı ekip, sezon başında kadrosuna kattığı Eric Bailly ile sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan ayrılan Eric Bailly'nin yeni takımı belli oldu!

Bu sezon 8 maça çıkan tecrübeli savunma oyuncusu bu mücadelelerde toplamda 537 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan ayrılan Eric Bailly'nin yeni takımı belli oldu!

Fildişili futbolcu sezon başında Beşiktaş'a bedelsiz olarak transfer oldu.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan ayrılan Eric Bailly'nin yeni takımı belli oldu!

Sözleşme feshinden sonra Eric Bailly'nin yeni adresi belli oldu.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan ayrılan Eric Bailly'nin yeni takımı belli oldu!

İspanyol ekibi Villarreal oyuncunun transferini yayınladığı video ile duyurdu.

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