TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan ayrılan Eric Bailly'nin yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekip, sezon başında kadrosuna kattığı Eric Bailly ile sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Bu sezon 8 maça çıkan tecrübeli savunma oyuncusu bu mücadelelerde toplamda 537 dakika süre aldı. Fildişili futbolcu sezon başında Beşiktaş'a bedelsiz olarak transfer oldu. Sözleşme feshinden sonra Eric Bailly'nin yeni adresi belli oldu. İspanyol ekibi Villarreal oyuncunun transferini yayınladığı video ile duyurdu. Bailly'nin güncel piyasa değeri 3.40 milyon Euro.