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Beşiktaş Setien'e teklif yaptı mı? Feyyaz Uçar açıkladı

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: İspanyol teknik adam Quique Setien, İstanbul'da bir takımdan teklif aldığını açıklamış ve bu takımın Beşiktaş olduğu iddia edilmişti. Siyah-beyazlı takımdan bu konuyla iligi açıklama geldi. Beşiktaş'ın Futbol şube sorumlusu ve basın sözcüsü Feyyaz Uçar, Quique Setien iddialarına yanıt verdi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 14:01
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Beşiktaş'tan Setien'e teklif yaptı mı? Feyyaz Uçar açıkladı

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın yabancı bir teknik direktörle çalışmak istediği ve siyah-beyazlıların Rıza Çalımbay'ın yerine teknik direktör arayışlarının başladığı iddia edilmişti.

Beşiktaş'tan Setien'e teklif yaptı mı? Feyyaz Uçar açıkladı

İspanya'dan bu konuyla ilgili gelen bir haber, bu iddiayı güçlendirdi.

Beşiktaş'tan Setien'e teklif yaptı mı? Feyyaz Uçar açıkladı

Son olarak Villarreal'i çalıştıran ve şu an boşta olan teknik direktör Quique Setien, yaptığı açıklamada "Bu öğleden sonra Türkiye'ye gitmem için beni aradılar. Ancak bu teklif hakkında düşünmem ve yarın karar vermem gerekiyor. Teklif İstanbul'dan, Türkiye'de Real Madrid'in eşdeğeri bir takımdan" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'tan Setien'e teklif yaptı mı? Feyyaz Uçar açıkladı

Setien'in bu sözleri, teklifin Beşiktaş'tan geldiğini düşündürmüştü.

Beşiktaş'tan Setien'e teklif yaptı mı? Feyyaz Uçar açıkladı

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, İspanyol teknik adam Quique Setién iddialarına yanıt verdi.

Beşiktaş'tan Setien'e teklif yaptı mı? Feyyaz Uçar açıkladı

İspanyol basınından AS'A konuşan Uçar, "Quique Setien'e herhangi bir teklif sunmadık. Onunla temasa bile geçmedik. Beşiktaş'ın zaten bir teknik direktörü var. Bazı aracılar Setien ile temasa geçip Beşiktaş adını söylemiş olabilirler" dedi.

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