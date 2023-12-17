Beşiktaş Setien'e teklif yaptı mı? Feyyaz Uçar açıkladı

İspanya'dan bu konuyla ilgili gelen bir haber, bu iddiayı güçlendirdi.

Son olarak Villarreal'i çalıştıran ve şu an boşta olan teknik direktör Quique Setien, yaptığı açıklamada "Bu öğleden sonra Türkiye'ye gitmem için beni aradılar. Ancak bu teklif hakkında düşünmem ve yarın karar vermem gerekiyor. Teklif İstanbul'dan, Türkiye'de Real Madrid'in eşdeğeri bir takımdan" ifadelerini kullanmıştı.