Rosier yerine Atal

Yönetim kararıyla Valentin Rosier'i kadro dışı bırakan Beşiktaş sağ bek arıyor... Daha Fransız sağ bekle yol ayrımı gündemde yokken Arjantin'den Leonardo Godoy'la anlaşıldığına dair haberler geliyordu, bu kez de benzer bir haber Cezayir'den düştü. Nice'de forma giyen 27 yaşındaki Cezayirli sağ bek Youcef Atal için Suudi Arabistan'dan Al Ahli ve İspanya'dan Las Palmas'tan sonra şimdi de Beşiktaş'ın devrede olduğu öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli savunma oyuncusunun Nice'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 7 milyon euro olan Atal, profesyonel kulüp kariyerinde 129 resmi maça çıkarken, 12 gol attı, 10 asist yaptı ve toplamda 22 gole direkt katkı sağladı.