Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, derbide takımının oynadığı futbola tepki gösterdi. Çalımbay, "Maça kötü başlamadık, iyi başladık. Denk bir maç oluyordu. Sonraları gittikçe bizimkiler hata yaptı. Hepsi kapasitesinin altında oynadı. Söylediğimiz şeyleri yapamadılar. Yapmamamız gereken hatalar yaptık. Üzücü bir maç. Mükemmel bir taraftar gelmiş. Herkes için önemli bir maçtı" ifadelerini kullandı.

BİR HEDEF VAR

Sakatlıkların dezavantaj olduğunu belirten Rıza Çalımbay, şunları söyledi: Gedson ve Umut'un çıkması da dezavantaj oldu. Ne olursa olsun bir hedef var. Bu böyle olmaz. Bunun devre arası düzelmesi gerekiyor. Lider oyuncuların kendilerine çekidüzen vermesi gerekiyor, sahanın içinde dışında. Bunları yaparsak kendimize geliriz, gelmemek için bir neden yok. Bazı arkadaşların oynadığı oyun bu değil, daha üst seviyeye çıkabilirler.