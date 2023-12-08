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Taraftarla kazanırız

İngiliz basınına derbiyle ilgili konuşan Chamberlain, "Özellikle derbi maçlarda taraftarın çılgınlığından söz ettiler. Onlarla kazanırız" dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Taraftarla kazanırız

Son dönemde performansında vites yükselten Alex Oxlade-Chamberlain, hafta sonu oynanacak derbiyi İngiliz basınına değerlendirdi. Bu sezon Tüpraş Stadı'nda ilk kez bir derbi maça çıkacağını belirten 30 yaşındaki orta saha oyuncusu "Özellikle derbi maçlarda taraftarın çılgınlığından çok söz ettiler. Bunu görmek için sabırsızlanıyorum. Şimdilik bir derbi galibiyetimizin olmaması da bizleri ateşliyor. Zor olacağını biliyoruz ancak taraftarın desteğiyle kazanacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Chamberlain ayrıca İstanbul'un yaşantısına alıştığını belirterek "Gürültülü ancak muhteşem güzel bir şehir" yorumunu yaptı.

İngiliz yıldız 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde gol atmıştı.

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