Beşiktaş yönetimi Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Hasan Arat ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Onursal Başkanımız merhum Süleyman Seba'yı Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla andılar. Arat ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Seba'nın kabrine çiçek bıraktılar." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yönetimin daha sonra Galatasaray Spor Kulübünün kurucularından Ali Sami Yen'in kabrini de ziyaret ettiği bildirildi.