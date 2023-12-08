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Beşiktaş yönetimi Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba’nın kabrini ziyaret etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 21:20
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Beşiktaş yönetimi Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Hasan Arat ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Onursal Başkanımız merhum Süleyman Seba'yı Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla andılar. Arat ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Seba'nın kabrine çiçek bıraktılar." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yönetimin daha sonra Galatasaray Spor Kulübünün kurucularından Ali Sami Yen'in kabrini de ziyaret ettiği bildirildi.

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