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Fenerbahçe'yi yeneriz

Yönetici Feyyaz Uçar, takımda kolej havası oluşturmak istediklerini söyledi. Hafta sonundaki F.Bahçe derbisi için de bu yorumu yapt

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'yi yeneriz

Futbol şubesinden sorumlu Feyyaz Uçar, mazbata töreni sonrası konuştu. Uçar "Bu mazbatayı Baba Hakkılar, Şeref Beyler, Samet Aybaba, Rıza Çalımbay, rahmetli Bora Öztürk, Şifo Mehmet, Metin, Ali, Süleyman Oktay, Kadir Akbulut, Hülvi Güveniroğlu gibi birçok isim adına alıyorum. Biz eskiden formaları terletenler olarak bir şekilde Beşiktaş'ın içinde, kenarında bulunmak, görev almak istiyoruz. Hedefim o eski kolej havasını oluşturmak" diye konuştu. Cumartesi günü oynanacak F.Bahçe derbisi hakkında da konuşan Uçar, "Fenerbahçe maçıyla güzel bir başlangıç olacak. İçeride, coşkulu taraftarımızın önünde oynayacağız. Takımımız son 3 maçtır yenilmiyor. İnşallah F.Bahçe karşısında da galibiyet için çıkacağız. Taraftarımızla F.Bahçe'yi yeneceğimize inanıyorum. Bizler şanslı insanlarız çocukken oynadığımız oyun mesleğimiz oldu" dedi.

UÇAR, ÇALIMBAY'LA BULUŞTU

Siyah-beyazlı kulüpte beklenen buluşma dün gerçekleşti. Yönetici Uçar, mazbata töreni sonrası hiç vakit kaybetmeden tesislere gitti. Uçar burada teknik patron Rıza Çalımbay ile bir araya gelip takımın son durumunu konuştu. Uzun süre devam eden görüşmede yapılacak transferler ve izlenecek yol haritası üzerinde durulduğu kaydedildi.

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