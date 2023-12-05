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Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 19:53
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Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarına başladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kondisyon ve taktik ağırlıklı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Bu arada antrenmanı Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar da takip etti.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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