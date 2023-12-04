Akatlar'da oy izdihamı

Beşiktaş'ın seçimine genel kurul üyeleri çok yoğun katılım gösterdi. Siyah- beyazlı kongre üyeleri BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nin hem içinde hem çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı üyeler beklemekten sıkılıp oy vermeden geri dönmeye başlayınca başkan adayları olaya müdahale etti. Serdal Adalı ve Hasan Arat, oy kullanma süresinin uzatılması için istişarede bulundu. Ancak oy verme işlemi 17.00'de sona erdi; 18.00'de sandıklar açılmaya başlandı.

Seçimin yapıldığı salonun organizasyonu kaldırmaya yetmediği eleştirileri yapıldı. Serdal Adalı "Bu seçim, bugüne kadar gördüğüm en kötü organizasyon. Oy kullanmak için gelip dışarıda kalan arkadaşlarımız var. Geri dönen arkadaşlarımız var. Bu durum bizim son rezilliğimiz olacak. Tüm genel kurul üyelerimizden de özür diliyorum" dedi. Hasan Arat ise "Böyle bir düzen olamaz. İnsanlar bu muameleyi hak etmiyorlar. Yazık" ifadelerini kullandı.

ÇEBİ DE OYUNU KULLANDI

Eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı. Başkan Çebi, 3 numaralı sandığa gelerek oyunu verdi. Ahmet Nur Çebi 3, Hasan Arat 4, Serdal Adalı ise 8 numaralı sandıkta oylarını verdi. Çebi, seçimin Beşiktaş için hayırlı olması temennisinde bulundu.

SAKIN BIRAKIP GİTMEYİN

İki başkan adayı da oy verme işlemi sürerken kongre üyelerine seslendi. Arat "Dışarıda 1,5 kilometreye uzanan kuyruklar var. Sakın bırakıp gitmeyin. Zaten istenen buydu. Lütfen mücadele edin. Biraz daha bekleyin. Çok haklısınız ama bir daha Beşiktaş'ta böyle bir şey olmayacak. Dün bu yönetimi alkışlayanlar şimdi ne diyecekler? Bekleyin, oyunuzu kullanın. Sakın geri dönmeyin" diyerek herkesi beklemeye davet etti. Adalı da "Mevcut durumdan dolayı bırakıp gidilecek kadar basit bir seçim değil. Herkesten biraz daha sabır rica ediyorum" diyerek oy vermeden gitmemelerini istedi.