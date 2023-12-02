Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı!

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda, siyah-beyazlı kulübün toplam borcu açıklandı. Beşikta'ın toplam borcunun 6 milyar 981 milyon 174 bin TL olduğu bildirildi.

BAŞKANLIK SEÇİMİ 3 ARALIK'TA

Beşiktaş Kulübü, 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda 35. başkanını seçecek. Siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 34. başkanı olarak 20 Ekim 2019'da göreve gelen, 29 Mayıs 2022'deki olağan seçimli genel kurulda ikinci kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, koltuğunu yeni başkana devredecek.