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Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün toplam borcunun 6 milyar 981 milyon 174 bin TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 14:10
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Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı!

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda, siyah-beyazlı kulübün toplam borcu açıklandı. Beşikta'ın toplam borcunun 6 milyar 981 milyon 174 bin TL olduğu bildirildi.

BAŞKANLIK SEÇİMİ 3 ARALIK'TA

Beşiktaş Kulübü, 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda 35. başkanını seçecek. Siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 34. başkanı olarak 20 Ekim 2019'da göreve gelen, 29 Mayıs 2022'deki olağan seçimli genel kurulda ikinci kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, koltuğunu yeni başkana devredecek.

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