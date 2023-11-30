Beşiktaş 0-5 Club Brugge | MAÇ SONUCU - GENİŞ ÖZET (Dolmabahçe'de kara gece)

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 5. maçında Club Brugge ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.

Belçika ekibini gollerini Nielsen, Thiago (2), Onyedika ve Olsen kaydetti.

Bu sonucun ardından temsilcimiz Beşiktaş grupta 1 puanda kaldı.

Club Brugge ise 13 puana yükseldi.

Siyah-beyazlılar gruptaki son maçında 14 Aralık'ta Lugano'ya konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4'üncü dakikada Club Brugge öne geçti. Sol kanatta topla buluşan de Cuyper'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Nielsen'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta top ağara gitti: 0-1.

14'üncü dakikada Club Brugge farkı 2'ye çıkarttı. Kısa paslarla sağ kanattan gelen Club Brugge'da Olsen pasını Vetlesen'e verdi. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topu Thiago altıpasın hemen dışında yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 0-2.

20'nci dakikada Brugge savunmasının çıkarken kaptırdığı top sonrasında Chamberlain bekletmeden Aboubakar'ı gördü. Aboubakar, pasını sol çaprazdan ceza sahasına giren Rebic'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Club Brugge'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

46'ncı dakikada konuk ekip bir gol daha buldu. Onur'un hatalı pası Balanta'nın ayak koyduğu top Thiago'nun önünde kaldı. Bu oyuncu ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-3.

51'inci dakikada Club Brugge farkı 4'e çıkarttı. Hızlı gelişen Club Brugge atağında sağdan Olsen ortasını yaptı. Çizgide topu yakalayan Skoras'ın ceza yayına doğru çevirdiği topu kontrol eder Onyedika, ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4.

69'uncu dakikada Club Brugge 5'inci golü buldu. Mechele'nin uzun pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Skoras ceza sahasına girip yerden içeri çevirdi. Olsen topu boş ağlara gönderdi: 0-5.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Club Brugge'a 5-0 mağlup oldu.

ABOUBAKAR, 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Son olarak UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile deplasmanda oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan Aboubakar, sakatlığı nedeniyle 4 karşılaşmanın kadrosunda yer alamamıştı.

ONUR BULUT, ZORUNLU OLARAK STOPERDE

Beşiktaş'ta sağ kanat oyuncusu Onur Bulut, Club Brugge maçında stoperde görev yaptı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, savunmanın ortasında forma giyen oyuncuların çoğunun yokluğu nedeniyle 29 yaşındaki futbolcuyu bu mevkide tercih etmek zorunda kaldı.

Onur Bulut, bu sezon bazı karşılaşmalarda sol kanatta da görev almıştı. Çalımbay, orta sahada ve sol kanatta forma giyen Tayfur Bingöl'ü ise sağ bekte tercih etti.

MAÇ KADROSUNDA ALTYAPIDAN 8 OYUNCU

Beşiktaş'ın Club Brugge ile oynadığı müsabakanın kadrosunda altyapıdan 9 futbolcu yer aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı ekibin altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu ile Demir Ege Tıknaz'ı ilk 11'de sahaya sürerken, Göktuğ, Emirhan, Mustafa, Aytuğ, Serkan ve Semih'e ise yedek kulübesinde yer verdi.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Beşiktaş'ın Club Brugge'u konuk ettiği karşılaşmada tribünler boş kaldı. Daha önce Avrupa defterini kapatan siyah-beyazlılarda, karşılaşmayı az sayıda taraftar takip etti. Tribünlerde büyük boşluklar gözlendi. Öte yandan Club Brugge taraftarları ise kendilerine ayrılan deplasman tribününü büyük ölçüde doldurdu.