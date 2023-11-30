Rıza Çalımbay Club Brugge maçı sonrası konuştu

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge karşısında sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Rıza Çalımbay maç sonunda konuştu.

İŞTE ÇALIMBAY'IN SÖZLERİ:

Her şeyden önce hakikaten bizim için iddiasız bir maçtı. O kadar da çok eksik var. Hepsi meydana çıktı. Hiç kimse yerinde oynamadı. Ne sağ bekimiz sağ bek, ne sol bekimiz sol bek. Mecburen Onur'u stoperde oynattık. Herkes değişik yerde oynadık. Elimizde oyuncu yok, defans hiç yok. Maçı kaybetmek istemedik ama... 1 stoperimiz bile yok doğru dürüst. Maça da kötü başladık. İkinci yarıda daha iyi olacağız dedik, hemen başta gol yedik. Üzgünüz. Hedefimiz Konferans Ligi değil zaten. Önümüzde Ankaragücü, Fenerbahçe gibi kritik ve önemli maçlar var. Prestij açısından kötü oldu. Böyle bir sonuç beklemiyordum. Oyuncuyu yerinde oynatmazsan verim bekleme şansın sıfır. İlk defa bu kadar eksik bir takımdık. Bizim kadroda sakatların sayısı, sağlıklı oyunculardan daha fazla. Yapacak bir şey yok. Bu da benim şanssızlığım. Geldiğimden beri sakatlıklarla uğraşıyorum.