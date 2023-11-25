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Beşiktaş'ın Yılport Samsunspor maçı kafilesi açıklandı!

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda karşılaşma öncesi 10 eksik bulunuyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 12:41 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 13:09
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Beşiktaş'ın Yılport Samsunspor maçı kafilesi açıklandı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Söz konusu müsabakanın hazırlıklarını Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile tamamlayan siyah-beyazlılarda kamp kadrosu da belli oldu.

Kartal'da sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Eric Bailly, Salih Uçan, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Bahtiyar Zaynutdinov ve Jean Onana'nın yanı sıra sarı kart cezalısı olan Ante Rebic kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Gökhan İnler ve Semih Kılıçsoy"

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