10 milyon Euro’ya 10 resmi maç

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden biri olan Jean Onana, maliyeti ve performansıyla büyük eleştiri konusu olmaya devam ediyor. Fransa'nın Lens takımından transfer edilen 23 yaşındaki Kamerunlu ön libero için 4 milyon euro bonservis ödenirken kendisine de yıllık 1.5 milyon euro'dan 4 yıllık sözleşme verildi. Siyah-beyazlılara dört senelik maliyeti 10 milyon euro olan Onana, Beşiktaş formasıyla sadece 10 maçta şans buldu. Bu periyotta 197 dakika sahada kalan Kamerunlu oyuncu gol atamazken, sadece 1 asist yapabildi. Onana sergilediği oyunla yine düşük not alırken devre arasında kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor