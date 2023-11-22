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Beşiktaş 93-79 Kangoeroes Mechelen (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nun 5. haftasında Kangoeroes Mechelen'i 93-79 mağlup etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 21:27
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Beşiktaş 93-79 Kangoeroes Mechelen (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nun 5. haftasında Kangoeroes Mechelen'i 93-79 mağlup etti.

Peş peşe bulduğu basketlerle mücadeleye başlayan Beşiktaş karşısında Strautmane'nin sayılarıyla arayı kapatan Kangoeroes Mechelen, 5. dakikada skoru 12-12'ye getirdi. Evans'ın sayılarıyla üstünlüğü yeniden ele geçiren siyah-beyazlı ekip, Resimont'un üç sayılık basketini engelleyemeyince bitime 2,5 dakika kala 21-20 geriye düşse de ilk çeyreği 25-22 önde noktaladı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci periyotta 6-0'lık bir seri yakalayan Belçika ekibi siyah-beyazlılara üstünlük kurdu. Beşiktaş'ın hatalarını iyi değerlendirerek öne geçen Kangoeroes Mechelen, savunmadaki direncini kaybedince ev sahibi ekip Li'nin pota altından basketiyle skoru eşitledi ve oyuna yeniden ortak oldu (38-38). Son dakikaları oldukça heyecanlı geçen mücadelenin ilk yarısında soyunma odasına önde giden taraf 44-43'lük skorla Beşiktaş oldu.

Li'nin basketiyle müsabakadaki üçüncü bölüme başlayan siyah-beyazlılar, 25. dakikaya 56-52 önde girdi. Nogic, Evans ve Li'nin skorer performansıyla farkı son 2 dakikada 10 sayıya (63-53) yükselten Beşiktaş karşısında Belçika ekibi peş peşe sayılarla arayı kapatsa da üçüncü periyodu ev sahibi ekip 67-64 galip tamamladı.

Skoru 78-68 yaparak son çeyrekte bir kez daha 10 sayılık farka ulaşmayı başaran Beşiktaş, rakibinin direncini kırdı. Son dakikaya 90-75 önde giren siyah-beyazlı ekip karşılaşmayı 93-79 kazandı.

Beşiktaş, bu skorla 4. galibiyetini alırken, Kangoeroes Mechelen ise 2. yenilgisini yaşadı.

Beşiktaş, 6. hafta mücadelesinde 29 Kasım'da Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak.

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